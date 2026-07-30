Metodologia pentru Bacalaureatul din 2030 va fi elaborată până la începutul noului an școlar

Clarificări oficiale privind programa la disciplina Istorie

Anunțul Ministerului Educației a fost făcut în cadrul unui răspuns oficial la o interpelare formulată de deputatul Szabo Odon, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Parlamentarul a semnalat o posibilă inechitate referitoare la elevii de la profilul pedagogic. Conform acestuia, tinerii de la profilul vocațional studiază Istoria doar o oră pe săptămână, în timp ce elevii de la profilul umanist beneficiază de până la trei ore săptămânal, plus opționale. Cu toate acestea, legea actuală îi obligă pe toți să susțină același examen, scrie EduPedu.

În răspunsul formulat, Ministerul Educației a demontat această ipoteză, explicând că nu există o inechitate între elevi. Subiectele de la Bacalaureat sunt extrase exclusiv din nucleul comun al programei, care se parcurge în ora minimă alocată săptămânal. Curriculumul diferențiat, reprezentat de orele suplimentare de la profilul umanist, conține competențe și studii de caz destinate strict evaluării curente interne de la clasă, și nu examenului național. Astfel, toți absolvenții sunt evaluați la Bacalaureat pe baza aceluiași trunchi comun, indiferent de numărul de ore aprofundate.

„Competențele de evaluat și domeniile de conținut prevăzute în Programa de bacalaureat pentru disciplina istorie sunt aceleași pentru toți elevii, (…) fiind selectate din nucleul comun al programei școlare, fapt ce asigură respectarea principiilor echității.”

Cum se va schimba structura Bacalaureatului din 2030

Noua formulă de examen, care se va aplica primei generații ce termină clasa a XII-a peste patru ani, aduce modificări majore de structură, adaptate în funcție de filieră, profil și specializare.

Pentru elevii de la profilul Umanist, specializarea Filologie, prima probă obligatorie a profilului nu va mai fi Istoria, locul acesteia urmând să fie luat de o limbă străină. În cazul profilului Real, elevii vor susține două probe distincte din științe exacte. Modificări de substanță apar și la profilul Tehnologic, unde Matematica nu va mai reprezenta o probă obligatorie, candidații urmând să susțină un examen la o disciplină de specialitate, precum Marketing sau Electronică analogică. De asemenea, la profilul Vocațional se vor introduce probe specifice domeniului studiat, cum ar fi Istoria teatrului sau Psihologia dezvoltării.

Schimbarea referitoare la eliminarea Istoriei ca probă obligatorie la profilul Uman-Filologie a stârnit deja controverse în spațiul academic. Reprezentanții Facultății de Istorie a Universității din București au lansat anterior un memoriu public prin care au argumentat necesitatea menținerii acestei discipline ca probă esențială a profilului umanist.

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