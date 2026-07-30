Metodologia pentru Bacalaureatul din 2030 va fi elaborată până la începutul noului an școlar

Ministerul Educației va publica metodologia noului Bacalaureat (aplicabil din 2030) până la începerea anului școlar din această toamnă. Prima generație vizată este reprezentată de elevii care intră acum în clasa a IX-a.

Stefan Lupu - Reporter special
Metodologia pentru Bacalaureatul din 2030 va fi elaborată până la începutul noului an școlar

Ministerul Educației va publica metodologia noului Bacalaureat (aplicabil din 2030) până la începerea anului școlar din această toamnă. Prima generație vizată este reprezentată de elevii care intră acum în clasa a IX-a.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că va finaliza metodologia de organizare și desfășurare a viitorului examen național de Bacalaureat până la începutul anului școlar 2026-2027. Elevii care intră în această toamnă în clasa a IX-a reprezintă prima generație care va studia noul curriculum și care va susține examenul maturității în noul format, prevăzut pentru anul 2030.

Clarificări oficiale privind programa la disciplina Istorie

Anunțul Ministerului Educației a fost făcut în cadrul unui răspuns oficial la o interpelare formulată de deputatul Szabo Odon, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Parlamentarul a semnalat o posibilă inechitate referitoare la elevii de la profilul pedagogic. Conform acestuia, tinerii de la profilul vocațional studiază Istoria doar o oră pe săptămână, în timp ce elevii de la profilul umanist beneficiază de până la trei ore săptămânal, plus opționale. Cu toate acestea, legea actuală îi obligă pe toți să susțină același examen, scrie EduPedu.

În răspunsul formulat, Ministerul Educației a demontat această ipoteză, explicând că nu există o inechitate între elevi. Subiectele de la Bacalaureat sunt extrase exclusiv din nucleul comun al programei, care se parcurge în ora minimă alocată săptămânal. Curriculumul diferențiat, reprezentat de orele suplimentare de la profilul umanist, conține competențe și studii de caz destinate strict evaluării curente interne de la clasă, și nu examenului național. Astfel, toți absolvenții sunt evaluați la Bacalaureat pe baza aceluiași trunchi comun, indiferent de numărul de ore aprofundate.

„Competențele de evaluat și domeniile de conținut prevăzute în Programa de bacalaureat pentru disciplina istorie sunt aceleași pentru toți elevii, (…) fiind selectate din nucleul comun al programei școlare, fapt ce asigură respectarea principiilor echității.”

Cum se va schimba structura Bacalaureatului din 2030

Noua formulă de examen, care se va aplica primei generații ce termină clasa a XII-a peste patru ani, aduce modificări majore de structură, adaptate în funcție de filieră, profil și specializare.

Pentru elevii de la profilul Umanist, specializarea Filologie, prima probă obligatorie a profilului nu va mai fi Istoria, locul acesteia urmând să fie luat de o limbă străină. În cazul profilului Real, elevii vor susține două probe distincte din științe exacte. Modificări de substanță apar și la profilul Tehnologic, unde Matematica nu va mai reprezenta o probă obligatorie, candidații urmând să susțină un examen la o disciplină de specialitate, precum Marketing sau Electronică analogică. De asemenea, la profilul Vocațional se vor introduce probe specifice domeniului studiat, cum ar fi Istoria teatrului sau Psihologia dezvoltării.

Schimbarea referitoare la eliminarea Istoriei ca probă obligatorie la profilul Uman-Filologie a stârnit deja controverse în spațiul academic. Reprezentanții Facultății de Istorie a Universității din București au lansat anterior un memoriu public prin care au argumentat necesitatea menținerii acestei discipline ca probă esențială a profilului umanist.

CITEȘTE ȘI

Religia, probă opțională la Bacalaureat 2030. Proiectul de ordin privind desfășurarea examenului, pus în consultare

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro