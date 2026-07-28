Metrorex introduce un abonament săptămânal pentru parcarea de la Terminalul Multimodal Străulești. Cât vor plăti șoferii

Metrorex anunță introducerea unui nou abonament pentru parcarea de la Terminalul Multimodal Străulești, destinat în special navetiștilor și celor care aleg să își lase mașina la periferia Capitalei și să își continue deplasarea cu metroul. Noua facilitate va fi disponibilă începând cu 1 august 2026 și va costa 100 de lei pentru șapte zile de utilizare nelimitată.

Potrivit companiei, abonamentul săptămânal reprezintă o alternativă pentru persoanele care folosesc frecvent parcarea de tip „Park & Ride”, oferindu-le posibilitatea de a parca fără limită de acces pe întreaga perioadă de valabilitate. Metrorex susține că măsura urmărește să încurajeze utilizarea transportului public și să reducă traficul rutier din zonele aglomerate ale Bucureștiului.

Terminalul Multimodal Străulești este unul dintre cele mai importante puncte de interconectare a transportului din nordul Capitalei. Acesta oferă acces direct la Magistrala 4 de metrou, la liniile de transport public de suprafață și la transportul preorășenesc, fiind dotat cu 660 de locuri de parcare destinate șoferilor care aleg să își continue călătoria cu metroul.

Reprezentanții Metrorex subliniază că utilizarea parcării poate reduce timpul petrecut în trafic și costurile asociate deplasării cu autoturismul în centrul orașului. În același timp, compania consideră că noul abonament săptămânal va oferi o opțiune mai flexibilă pentru cei care nu au nevoie de un abonament lunar, dar folosesc frecvent terminalul în timpul săptămânii.

Terminalul este amplasat pe Bulevardul Bucureștii Noi nr. 245B, în Sectorul 1 al Capitalei, și face parte din investiția realizată odată cu extinderea Magistralei 4 până la Străulești. Proiectul a fost conceput pentru a integra transportul cu metroul, autobuzele și parcarea de tip „Park & Ride”, astfel încât șoferii care vin din afara orașului sau din zona de nord a Bucureștiului să poată evita aglomerația din centrul Capitalei.