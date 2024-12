Mii de oameni la mitingul „pentru libertate şi democraţie”

Mii de oameni participă joi seara, în Piaţa Universităţii, la un miting „pentru libertate şi democraţie”, potrivit asociaţiei Geeks for Democracy, organizatorul manifestaţiei.

Scriitorul Radu Paraschivescu le-a transmis celor prezenţi că România riscă să fie izolată, în contextul turului II al alegerilor prezidenţiale.

„Cred că este cea mai gravă situaţie de după 1989. Cred că depăşeşte în gravitate mineriadele (…). Acum riscăm izolaţionism şi şi riscăm să trecem, de pe un mal al istoriei, unde am mai fost până acum 35 de ani, înapoi, după ce am avut ani de zile, decenii, în care am urcat. Cu şovăieli, cu neîmpliniri, cu frustrări, cu accidente, cu paşi înapoi, cu momente de deprimare, cu momente de dubiu, dar am continuat să urcăm. Şi acum, doar un om rău intenţionat nu observă că România din 2024 nu mai seamănă cu România anilor ’90”, a spus Paraschivescu.

Fosta prezentatoare de televiziune Melania Medeleanu le-a cerut românilor să voteze cu democraţia.

„Aceia dintre voi care credeţi că nu aveţi cu cine să votaţi, votaţi cu democraţia. Vă rog să credeţi că astăzi votul vostru contează mai mult ca oricând, miza este uriaşă şi miza este libertatea”, a afirmat Medeleanu.

Discursurile personalităţilor prezente la eveniment au fost însoţite de scandări pentru libertate ale manifestanţilor, pe fondul acordurilor de chitară ale trupei „Taxi”.

„La 35 de ani de la Revoluţia care ne-a deschis calea către libertate şi democraţie, România se află într-un moment decisiv. Nici acum nu ştim adevărul despre ce s-a întâmplat atunci, dar ştim că sacrificiul celor care au visat o ţară în care copiii lor să fie liberi a deschis calea unui drum greu, presărat cu multe dezamăgiri, dar şi cu cele mai importante realizări ale societăţii noastre: dreptul de a călători, a se stabili, a învăţa şi a lucra în ţările Europei şi apartenenţa la cea mai mare organizaţie interstatală de securitate. Demnitatea umană, libertăţile fundamentale, egalitatea între persoane, solidaritatea, drepturile cetăţenilor şi justiţia sunt valorile care ne pot uni pe toţi”, au mai transmis reprezentanţii asociaţiei Geeks for Democracy.