Ministerul Dezvoltării cere primăriilor să grăbească cererile de plată din PNRR

O rată de absorbție fonduri PNRR de 93% a fost înregistrată oficial de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, după cum a anunțat recent ministrul Cseke Attila.

”Putem ajunge la o absorbție de 100% a fondurilor repartizate Ministerului Dezvoltării, din PNRR, de aceea fac un apel ferm către autoritățile locale beneficiare ale proiectelor finanțate prin componentele PNRR coordonate de minister, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la trezorerie, să nu lase pe ultima sută de metri depunerea cererilor de plată și să încarce toată documentația necesară, inclusiv procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, pe platforma pusă la dispoziție!”, a declarat Cseke Attila.

Fondurile atrase sunt vitale pentru modernizarea infrastructurii naționale. Toate aceste resurse financiare sunt gestionate cu atenție de reprezentanții guvernamentali pentru a sprijini comunitățile locale din toate județele țării.

Investiții majore în comunități locale

Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul. Banii europeni merg direct spre reabilitarea termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe. De asemenea, sumele sprijină spitalele, școlile și alte clădiri publice din țară.

Un alt obiectiv major vizat de autorități este dezvoltarea unei infrastructuri verzi și moderne. Aceste proiecte sunt implementate în localitățile din România pentru a crește calitatea vieții cetățenilor și pentru a reduce amprenta de carbon la nivel local.

Termen limită strict pentru decontare

După cum este cunoscut, termenul limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost prelungit până la 30 august 2026. Autoritățile au subliniat că nu va exista posibilitatea unei noi prelungiri a acestui termen esențial.

Ministrul a amintit că, în conformitate cu legislația în vigoare, Ministerul Dezvoltării va trebui să recupereze de la beneficiari banii investiți în proiecte nefinalizate. Din acest motiv, autoritățile locale trebuie să acționeze rapid și să finalizeze toate procedurile birocratice pendinte pentru a evita pierderea finanțării.

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