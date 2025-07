Ministrul Agriculturii. Să lăsăm un pic stadioanele și sălile de sport

România ar trebui să renunțe la investițiile în stadioane și săli de sport și să se orienteze spre cele care aduc plusvaloare și venituri, dacă vrem să echilibrăm deficitul bugetar în următorii ani, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

‘O să am o discuție și cu domnul ministru de Finanțe, pentru că eu sunt de acord să prioritizăm investițiile în România, eu sunt de acord să punem pe masă – toți miniștrii din fiecare departament pe care îl gestionează – investițiile pe care le au cu date și cifre concrete, pentru că eu vă spun un lucru: atâta timp cât și Banca Mondială și toate instituțiile care finanțează România anumite proiecte și-au dat seama că sistemul de irigații din România este singura investiție care se amortizează în patru ani, atunci statul român încasează venituri. Dacă am reușit în 2 ani să facem ferme de reproducție și peste 10 milioane de locuri în sectorul avicol din România și producem peste 90 de milioane de pui, de ce nu dirijăm aceste investiții care în 2 ani aduc venituri la bugetul de stat? Lăsăm un pic stadioanele, lăsăm un pic sălile de sport și, dacă vrem să echilibrăm deficitul bugetar în următorii ani, noi trebuie să mergem cu aceste investiții care aduc plusvaloare, care aduc venituri. Spunea colegul meu, domnul vicepremier (Dragoș Anastasiu – n. r.) că trebuie să decolăm. Păi, noi nu decolăm până nu ne întărim. Nu putem merge în spațiul european cu produse și cu cantități minime. Nouă ne trebuie cantități maxime, astfel încât, atât pe procesare, dar și pe zootehnie, în următorii trei ani să devenim lideri, pentru că putem face acest lucru, pentru că nu pot să concep ca de acum înainte Italia, Spania să exporte porc în România cu porumb crescut și făcut de către fermierii români’, a afirmat Barbu.

Potrivit acestuia, România în următorii trei ani va investi aproape 2 miliarde de euro în procesare.

‘Cu toate proiectele care sunt, pe scheme de ajutor de stat, pe fonduri europene, România în următorii trei ani va investi aproape 2 miliarde de euro în procesarea din România. Aici și în acest moment avem nevoie de sistemul bancar pentru că toate aceste proiecte trebuie să aibă o alocare financiară considerabilă pe contribuția pe care procesatorii și fermierii o au. (…) România are trei paliere importante în agricultură. Dacă în vegetal noi am ajuns la aproape 14 milioane de tone anul acesta numai în culturile de toamnă, următorul palier îl reprezintă zootehnia, pentru că o să ne trezim peste 3 ani cu aceste unități de procesare și nu o să avem materie primă produsă în România de fermierii noștri pentru a realiza aceste produse pe care România le are și știm foarte bine: sunt produse cu cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană’, a susținut șeful de la Agricultură.

El a atras atenția asupra faptului că unele investiții care s-au făcut în decursul ultimilor 15 ani în sector au fost ‘haotice’.

‘Investițiile pe care noi le-am realizat la Ministerul Agriculturii – și am plecat spontan în anul 2023 – am reușit să dăm drumul în sectorul de porc în reproducție pentru că investițiile care s-au făcut în decursul ultimilor 15 ani au fost unele haotice. Făceai ferme de îngrășare, dar n-aveai de reproducție. Mergeai în UE, fermierii noștri importau purcelul cu 125 de euro în loc să îl producă acasă cu 60 de euro. La 3 milioane de purcei importați 200 de milioane de euro plecau în afara UE fără să rămână fermierilor români să se capitalizeze – și practic ăla era profitul de care aveau nevoie să meargă mai departe în acest sector greu de porc în România’, a explicat el.

De asemenea, Florin Barbu a atenționat că ‘va mai avea o abordare’ în perioada următoare pe standarde de calitate, iar în acest sens va avea o discuție cu toate instituțiile de control din România.

‘O să mai am o abordare în perioada următoare și pe standarde de calitate, pe trasabilitate, pe amprenta de carbon, pentru că eu nu știu, nu sunt specialist pe partea de siguranță alimentară, dar sunt economist și știu să fac scheme economice, dar o să am o discuție cu toate instituțiile de control din România. Cum este posibil să abatorizezi porc în Spania, să faci 3 zile pe drum cu acele cantități și apoi să mai aibă și 10 zile la fresh termen de valabilitate în România? Noi trebuie să ne aplecăm pe aceste lucruri, iar în perioada următoare (…) voi stabili ca pe teritoriul României – conform regulamentelor și directivelor europene, pentru că noi suntem parte a Uniunii Europene și trebuie să respectăm legislația, așa cum se întâmplă și acum – în magazinul de retail din România să ai un standard de calitate normativ (…) și dacă vrei să intri în magazinele de retail din România trebuie să ai acel standard. De ce să nu avem și noi în România un standard de calitate ca pe teritoriul României să se pună aceste produse autorizate de către statul român, conform directivelor și regulamentelor europene? De ce nu să avem și noi anumite standarde, astfel încât, în perioada următoare, eticheta produsului care vine din import să fie una curată?’, a transmis ministrul.

Florin Barbu a participat, luni, la conferința ‘Investiții în agricultură, strategie pentru viitor’, organizată de Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România (ACEBOP) și ProAgro (ACEBOP), în parteneriat cu Carmistin The Food Company.