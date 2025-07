Ministrul Economiei răspunde acuzațiilor: „Fals. Complet fals”

Numirile făcute în consiliile de administrație ale companiilor de stat sunt provizorii, niciuna pe indemnizație mai mare de 3.000 de lei, sunt temporare, iar selecția s-a făcut pe bază de CV, nu de culoare politică, susține ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, într-o postare făcută joi pe o rețea de socializare.

‘Toate numirile făcute de mine în consiliile de administrație sunt provizorii și niciuna pe indemnizație mai mare de 3.000 de lei. Sunt temporare și sunt obligat de lege să numesc din pix până la organizarea concursurilor pe mandat complet. Nu blocăm activitatea companiilor, dar nici nu perpetuăm vechile practici. Concursurile nu vor fi aranjate. Lucrăm deja la reformarea sistemului, astfel încât regulile de performanță să fie clare, concursurile să fie reale, iar rezultatele transparente. Da, fiți vigilenți și urmăriți! Selecția s-a făcut pe bază de CV, nu de culoare politică’, a scris ministrul.

Potrivit acestuia, în presă și pe rețelele sociale, din unele zone i s-au adus acuzații că ar spune una și ar face alta și că vrea să dea jos sinecuriștii, pe care i-ar înlocui cu ai săi.

‘Fals. Complet fals. E doar teama celor certați cu școala, dar racordați la banii statului că vin oamenii onești și competenți peste ei. Da, chiar vin. Este firesc să existe întrebări. Dar nu este corect să se lanseze acuzații nefondate sau să se construiască narațiuni toxice’, a scris Miruță.

El a adăugat că a căutat oameni cu experiență reală, din minister sau din mediul privat, și a ales profesioniști care pot livra rezultate.

‘La Avioane Craiova, acolo unde remunerația lunară e 2.700 lei, am numit un om care a fost pilot de avion supersonic, fost vicepreședinte AP NATO, fost președinte al Comisiilor SIE și Apărare din Parlament. Fix ce trebuie. De asemenea, am numit CEO de companie privată mare, consultant PriceWaterhouse, consultant KPMG, doamne cu experiența economică și în administrație publică’, a precizat ministrul.

Acesta susține că dacă astfel de oameni ‘ar popula’ toate consiliile de administrație din companiile de stat, România ar arăta cu totul altfel. Miruță lansează provocarea să fie comparate CV-urile acestora cu cele ale altor ‘nume’ puse în funcții, pe sume cu cinci zerouri.

‘La IOR, nu am numit niciun consilier personal, așa cum s-a spus fals. Am numit pentru câteva săptămâni până la concurs oameni cu experiență economică de o viață în ministerul pe care-l conduc, fără vreo legătură cu USR și care nu au fost niciodată valorificați. Erau buni, dar ai nimănui. Când le-am propus nu le-a venit să creadă și se temeau că le cer să facă ceva ilegal. Da, normalitatea a ajuns să mire… pentru că a fost prea multă anormalitate. Am numit profesioniști din Ministerul de Finanțe și da, și un economist competent, membru USR și consilier local în Dobroești, care vrea să contribuie onest la binele comunității’, a arătat ministrul Economiei.

Conform acestuia, un carnet de partid nu anulează competența profesională.

‘Eu nu am susținut niciodată sinecurile, ci profesioniștii. Iar în USR avem oameni competenți, la fel cum sper că există oameni buni în toate partidele care au responsabilitatea să-i scoată pe aceștia în față. Nu trebuie să ne fie rușine că facem politică cu integritate și pregătire’, a mai afirmat Miruță.

El i-a îndemnat pe contestatari să judece oamenii după fapte, nu după etichete. ‘După ce livrează, nu după ce credem despre ei, din reflex’, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat, totodată, că numirile sunt provizorii și reprezintă doar un pas, pentru că sistemul se va schimba din temelii curând.