Minore dintr-un centru de plasament din Iași, racolate pentru exploatare sexuală. În instituție ar fi ajuns și droguri

Anchetatorii DIICOT susțin că o adolescentă instituționalizată de 14 ani a fost recrutată prin intermediul altor minore din același centru și dusă în mai multe locuri din zona localității Verșeni.

Liliana Vornicu
Minore dintr-un centru de plasament din Iași, racolate pentru exploatare sexuală. În instituție ar fi ajuns și droguri

Anchetatorii DIICOT susțin că o adolescentă instituționalizată de 14 ani a fost recrutată prin intermediul altor minore din același centru și dusă în mai multe locuri din zona localității Verșeni.

Procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Iași au făcut marți, 20 octombrie 2026, 14 percheziții în județul Iași, inclusiv la sediul unui centru de primire a minorilor, într-un dosar de trafic de minori și de droguri. Potrivit anchetatorilor, mai multe fete instituționalizate ar fi fost racolate cu ajutorul altor minore din același centru și obligate să practice prostituția

Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea crimei organizate au descins marți, 20 octombrie 2026, la 14 adrese din județul Iași, într-un dosar de trafic de minori și de droguri.

Potrivit anchetatorilor, mai multe fete dintr-un centru de primire a minorilor ar fi fost atrase, cu sprijinul altor adolescente instituționalizate, și obligate să practice prostituția în mai multe locuri din județ.

Descinderi la domicilii și la sediul centrului

Cele 14 mandate de percheziție au fost executate de procurorii Serviciului Teritorial Iași al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, alături de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, a anunțat DIICOT.

Anchetatorii au intrat atât în locuințele unor persoane fizice, cât și în sediul centrului de primire a minorilor.

Faptele cercetate sunt trafic de minori, deținere fără drept de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu, precum și trafic de droguri de risc și mare risc.

O minoră de 14 ani, dusă în zona Verșeni

În cursul anului 2026, o fată de 14 ani, instituționalizată, a fost recrutată și transportată, prin intermediul altor minore aflate tot în grija sistemului de protecție, în mai multe locuri din localitatea Verșeni sau din împrejurimi, arată procurorii. Acolo, adolescenta a fost adusă în situația de a întreține relații sexuale în schimbul unor sume de bani, potrivit DIICOT.

Audierile, la sediul DIICOT Iași

Persoanele vizate în dosar urmează să fie audiate la sediul Serviciului Teritorial Iași al DIICOT.

Alte victime și droguri ajunse în centru

Cercetările nu au vizat doar cazul adolescentei de 14 ani. DIICOT a mai precizat că ancheta indică existența și a altor victime, precum și a unor droguri distribuite chiar în interiorul centrului:

„Cercetările efectuate au arătat că mai mulţi făptuitori ar fi racolat în acelaşi scop şi alte victime, din acelaşi centru şi tot cu sprijinul unor minore instituţionalizate.

Probatoriul administrat până în prezent a reliefat că în acest context, în incinta centrului au fost introduse diferite cantităţi de canabis şi substanţe cristaline care au fost distribuite pentru consum propriu minorilor instituţionalizaţi”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

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