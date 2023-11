Mircea Badea ”îl bănuiește” pe Ciolacu

Activitatea premierului Mircea Ciolacu i-a dat de ”bănuit” jurnalistului Mircea Badea. Surprins de hiperactivitatea sa, Badea se întreabă dacă nu cesta are vreososie, pe modelul lui Putin.

Pe premier îl vedem în ultima vreme peste tot. Cum e posibil? Pe cât de leneș este Iohannis, pe atât de frenetic e Ciolacu, a remarcat Mircea Badea.

„Marcel Ciolacu este cel mai frenetic om. Unii spun că președintele Klaus Iohannis este cel mai leneș om de pe planetă. Eu nu spun că așa este, așa zic unii. Iar Marcel Ciolacu este pe tot terenul. Nu știu, dar am senzația că locuiesc cu Marcel Ciolacu. Mă întâlnesc cu el peste tot, eu necăutându-l practic. Nu mă refer fizic. Mă refer că pur și simplu este peste tot. Și în somn cred că te bântuie Marcel Ciolacu.

Ba e în Israel, ba e în Ucraina, ba se luptă cu băncile în România, ba face super reforme fiscale, ba se răzgândește cu privire la cash, ba ne spune de Schengen, ba merge în Egipt și așa mai departe. Nu știu dacă Vladimir Putin are sosii, dar cred că Marcel Ciolacu are sosii! Nu are cum să fie peste tot… Sau este ubicuu?!

Ubicuitatea este proprietatea de a te afla în același timp în mai multe locuri. Ori este ubicuu, ori are sosii. Pe cât de leneș le pare unora Klaus Iohannis, pe atât de frenetic și inuman (n.r. – în sensul că este un tăvălug și că este peste tot) mi se pare Marcel Ciolacu. Este tăvălugul Ciolacu”, a declarat Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Cercetătorii au descoperit cum arată sosiile lui Putin

Bazate pe recunoașterea facială îmbunătățită prin inteligență artificială, compararea vocii și examinarea mișcărilor corpului, cercetările indică faptul că există mai mulți Putin. Zvonurile nu sunt noi, dar se pare că există dovezi științifice independente și plauzibile în acest sens.

Un reportaj pentru rețeaua de televiziune japoneză TBS este suspicioasă că adevăratul Putin a găzduit parada anuală din acest an din Piața Roșie de Ziua Victoriei, pe 9 mai.

Prin intermediul unei tehnologii sofisticate de recunoaștere facială a constatat că nu Putin a inspectat Podul Crimeii în urmă cu zece luni, ci o sosie a acestuia, și că aceasta se potrivește în proporție de doar 53% cu Putin cel adevărat.

”Experții în recunoaștere facială s-ar referi la acest lucru ca ”nepotrivire” în majoritatea cazurilor, ceea ce ne conduce la presupunerea că poate fi vorba de un dublu”, se arată în comentariu.

Apariția lui Putin pe frontul de război din Mariupo locupat, în martie, a fost de asemenea analizată și analiza facială a liderului rus indică o asemănare de doar 40%.