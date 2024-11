Mircea Geoană. ”Contez pe votul clujenilor„

Candidatul independent la Preşedinţia României Mircea Geoană a declarat, sâmbătă, că se bazează pe Cluj şi pe votul clujenilor, un loc foarte important în istoria românilor şi un loc care a dat de foarte multe ori direcţia politică a ţării.

„Revin cu bucurie la Cluj. (…) E un loc important pentru România şi pentru Europa şi am vrut să revin, la aproape o săptămână de primul tur. Este un loc în care s-au scris multe pagini din istoria naţiunii noastre, idealul românesc şi proiectul naţional românesc are foarte, foarte multe rădăcini aici şi, păstrând proporţiile, şi cu toată modestia, cred că ce se întâmplă acum în lume, în Europa, la noi în România, este, efectiv, un moment de turnură istorică. Închidem un ciclu de istorie care a început odată cu căderea comunismului, în 1989. El s-a închis şi face loc unui nou ciclu de istorie. (…) Sunt aici la Cluj să vă spun că contez pe votul vostru. De foarte multe ori, votul de aici a dat direcţia politică a ţării şi sper ca duminica viitoare să avem veşti foarte bune pentru a trece de acest moment foarte competitiv, plecăm cu o şansă foarte bună să câştigăm Preşedinţia şi să deschidem o cale nouă pentru România, o ţară care are potenţial mult, o ţară care este relevantă strategic şi o ţară care trebuie fie mai bine administrată şi condusă. Asta văd eu. competenţă, metodă, rigoare, experienţă şi mâini ferme în a conduce destinele ţării într-un moment foarte, foarte complicat”, a spus Mircea Geoană, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj.

Printre altele, el s-a referit şi la relaţia România – SUA, în cazul în care va câştiga alegerile prezidenţiale.

„Ambiţia mea, ca viitor preşedinte, e să aduc relaţia pe care am început-o şi pe care o cunosc foarte bine – bilaterală România-SUA – de la parteneriat strategic la adevărata alianţă politică, de securitate, tehnologică şi informatică”, a punctat Mircea Geoană.