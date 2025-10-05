Mircea Lucescu, insultat în direct

Marian Iancu a fost ani de zile patronul echipei Poltehnica Timișoara, î n urmă cu ceva mai bine de un deceniu și echipa de pe Bega s-a aflat î n luptă pentru titlu cu FC Vaslui, patronată de Adrian Porumboiu și cu Oțelul Galați. Dunărenii au luat atunci titlul, merg â nd direct î n grupele Champions League.

Multă lume a susținut atunci faptul că Oțelul a fost echipa în grațiile FRF, mai precis ale lui Mircea Sandu și a fost ajutată în detrimentul Timișoarei și a vasluienilor. Când s-a pus problema alegerilor la FRF, cu puțin timp înainte s-a produs un mare cutremur în fotbalul românesc, mai mulți oameni de fotbal, implicați în dosarul Transferurilor sau în anumite inginerii financiare ajungând în închisoare.

Printre ei s-a aflat și Marian Iancu. Revenit de câțiva ani în libertate, Iancu și-a anunțat intenția de a investi din nou, la Timișoara, dar numai după ce vor începe lucrările la noul stadion.

Iancu este un personaj care atacă în stânga și în dreapta, multe personalități din fotbalul nostru intrând în colimatorul său. Unul dintre cei pe care îi detestă foarte mult, se poate spune chiar că îi urăște, este selecționerul Mircea Lucescu. Nu o dată, el a avut atacuri la adresa lui Il Luce, dar ultima prezență în studioul emisiunii Digi Matinal a stupefiat pe toată lumea, inclusiv pe moderatorul Viorel Grigoriu.

Marian Iancu primise un răspuns dur din partea lui Lucescu, acesta numindu-l în urmă cu o lună escroc.

„Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului” – spunea atunci selecționerul la emsiunea FANATIK SUPER LIGA.

Marian Iancu, deși se afla în studio, l-a jignit pe Lucescu în direct: Lucescu, dobitocule care ești iar moderatorul i-a cerut să renunțe la acest limbaj, ieșirea fostului patron riscând să strice emisiunea.