Salvamont avertizează turiștii: De ce mușcă viperele de mâini și nu de picioare. Greșeala care poate avea urmări grave

Salvamontiștii trag un semnal de alarmă pentru turiștii care aleg traseele montane în această perioadă, după ce au observat că majoritatea mușcăturilor de viperă raportate în ultimii ani au fost la mâini, nu la picioare. Explicația nu ține de comportamentul reptilelor, ci de o greșeală frecventă făcută de oameni: încercarea de a se apropia de șerpi pentru fotografii sau chiar de a-i atinge, notează Stirile ProTv.

Șeful Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, spune că toate cazurile de mușcături de viperă înregistrate în Masivul Retezat au avut în comun același tipar. Turiștii au fost răniți la membrele superioare deoarece au încercat să prindă reptilele sau să se apropie foarte mult pentru a le fotografia, iar viperele au reacționat instinctiv, încercând să se apere.

Specialiștii subliniază că viperele nu atacă oamenii din proprie inițiativă. În cele mai multe situații, acestea încearcă să se retragă atunci când simt prezența unui om, iar mușcăturile apar doar dacă sunt surprinse, călcate accidental sau provocate.

România are trei specii de vipere veninoase:

Vipera comună, vipera cu corn și vipera de stepă. Acestea pot fi întâlnite în mai multe regiuni montane și deluroase, inclusiv în Carpați, Munții Apuseni, Munții Banatului, zona Băile Herculane, Cheile Nerei, Defileul Dunării, dar și în masive precum Retezat, Bucegi, Făgăraș și Piatra Craiului. Reptilele preferă locurile însorite, stâncoase și poienile alpine, unde ies pentru a se încălzi.

Pentru a reduce riscul unor incidente, salvamontiștii recomandă turiștilor să păstreze întotdeauna distanța față de vipere și să nu încerce să le fotografieze de aproape sau să le atingă. De asemenea, este indicată purtarea bocancilor înalți și a pantalonilor lungi, evitarea vegetației dese și verificarea atentă a locurilor unde sunt puse mâinile, cum ar fi crăpăturile din stânci, buștenii sau tufișurile. Copiii și animalele de companie trebuie supravegheați permanent pe trasee.

În cazul unei mușcături de viperă

În cazul unei mușcături de viperă, specialiștii avertizează că este esențială păstrarea calmului și apelarea imediată la 112. Persoana rănită trebuie să își limiteze mișcările și să țină membrul afectat într-o poziție relaxată până la sosirea echipajelor medicale. Medicii atrag atenția că nu trebuie aplicat garou, rana nu trebuie tăiată și nici nu trebuie încercată aspirarea veninului, deoarece aceste metode pot agrava starea victimei. Administrarea serului antiviperin se face exclusiv la recomandarea personalului medical.

Salvamont reamintește că viperele sunt specii protejate prin lege și au un rol important în ecosistem, contribuind la controlul populațiilor de rozătoare. Specialiștii insistă că simpla păstrare a distanței și respectarea habitatului acestor reptile sunt suficiente pentru ca drumețiile pe munte să se desfășoare în siguranță.