Miza geostrategică a gazelor din Neptun Deep. Cum a blocat statul român exportul către Ungaria printr-o mutare de 2,4 miliarde de euro

Securitatea energetică națională în fața intereselor externe

Intenția companiei de stat maghiare MVM de a achiziționa cantități uriașe de gaze din perimetrul Neptun Deep nu este o surpriză pe piața energetică europeană. Ungaria caută soluții pe termen lung pentru a înlocui o parte semnificativă din importurile de gaze rusești. Oferta fermă făcută de MVM către OMV Petrom ar fi garantat securitatea energetică a țării vecine începând cu anul 2027.

În acest context, intervenția Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) s-a transformat dintr-o simplă opțiune comercială într-o necesitate de securitate națională. Prin activarea dreptului de preempțiune, România se asigură că o resursă strategică de 49,9 TWh va fi gestionată exclusiv în interesul statului român, pe o perioadă contractuală de șapte ani.

Un efort bugetar istoric din fondurile de mobilizare

Provocarea majoră a acestei mutări strategice o reprezintă finanțarea. Așa cum arată documentele oficiale consultate de jurnaliștii de la Profit.ro, pentru a acoperi suma de aproximativ 2,43 miliarde de euro (12,79 miliarde de lei, fără TVA și accize), autoritățile sunt nevoite să deschidă un capitol bugetar extrem de restrictiv: „Stocuri de luptă, rezerve de stat și de mobilizare”.

Deoarece bugetul ANRSPS pe anul 2026 prevedea credite de angajament de sub un miliard de lei, a fost nevoie de inițierea unui memorandum guvernamental. Acest artificiu legislativ permite instituției să își majoreze bugetul și să semneze un contract multianual ferm cu OMV Petrom. Statul român este dispus să plătească un preț de 48,75 euro/MWh (peste 256 lei/MWh) — mai mult decât dublu față de prețul reglementat actual de 120 lei/MWh impus pe piața internă — pentru a nu pierde această resursă în favoarea terților.

Clauzele stricte ale Legii offshore

Procedura care a permis României să intervină a fost introdusă tocmai prin Legea offshore, un act normativ gândit să pună interesele statului deasupra tranzacțiilor pe piața liberă. Potrivit mecanismului juridic explicat de sursa anterior menționată, titularul acordului petrolier are obligația absolută de a notifica statul român ori de câte ori dorește să vândă gaze către un terț.

Interpretarea juridică aplicată de ANRSPS arată că orice contract semnat cu o companie externă, precum MVM, este „înghețat” timp de 7 zile. Dacă statul acceptă prețul și condițiile, contractul cu terțul devine nul absolut, iar vânzarea se perfectează cu ANRSPS. OMV Petrom mai înaintase în trecut alte trei oferte similare către statul român, care însă fuseseră declinate.

Neptun Deep, proiectul care va reconfigura piața din regiune

Tranzacția are loc în contextul în care consorțiul format din OMV Petrom și Romgaz se apropie de finalizarea etapelor de pregătire a extracției, estimată să debuteze în 2027. Recent, cele două companii au finalizat instalarea platformei de producție offshore, marcând un moment crucial în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România.

În timp ce statul român își securizează partea prin ANRSPS, volumele rămase disponibile din Neptun Deep continuă să atragă atenția întregii regiuni. Țări precum Austria și Slovacia și-au exprimat deja interesul ferm, iar OMV Petrom a securizat acorduri de livrare cu Energocom din Republica Moldova și Uniper din Germania.

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