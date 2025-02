Mobilizare pentru deszăpezire în Capitală

Municipalitatea, Primăriile de sector și autoritățile din Ilfov au anunțat, miercuri, că lucrează în continuare pentru înlăturarea zăpezii și combaterea poleiului, asigurarea furnizării căldurii și apei calde.

De asemenea, autoritățile locale atrag atenția cu privire la obligația agenților economici de a deszăpezi domeniul public din proximitatea punctelor de lucru, precum și a asociațiilor de proprietari de a curăța trotuarele aferente.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a efectuat, miercuri, o vizită la Termoenergetica, după care a declarat că a primit asigurări că sistemul de termoficare funcționează corespunzător, iar personalul tehnic asigură permanența, în cazul în care este nevoie de intervenții prompte.

”Depunem toate eforturile pentru ca bucureștenii să nu sufere din cauza lipsei căldurii în această perioadă. Avem aceleași așteptări și din partea Ministerului Energiei, sperăm că nu vor apărea avarii în centralele de producție a agentului termic. Noi vom amâna reparația unor conducte pentru a nu afecta în această perioada furnizarea apei calde și a căldurii”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Poliția Locală a Municipiului București a verificat în ultimele zile dacă agenții economici din Capitală și-au îndeplinit atribuțiile în ceea ce privește deszăpezirea domeniului public din proximitatea punctelor de lucru. În urma controalelor efectuate, agenții au emis, marți, 61 de somații pentru curățarea zăpezii de pe trotuare de către agenții economici care își desfășoară activitatea pe Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii, Str. Halelor, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Romană și Bd. Gheorghe Magheru, au scris reprezentanții municipalității, pe Facebook.

Operatorii de salubritate din sectoarele 1, 3, 4 și 5 au primit avertismente pentru nerespectarea prevederilor Hotărârii CGMB 345/2020, în noaptea de luni spre marți, respectiv asigurarea unui număr de minim 150 de lucrători manuali. Miercuri au continuat verificările cu privire la stadiul deszăpezirii arterelor secundare pe raza celor șase sectoare ale Capitalei.

La rândul lor, autoritățile locale din Capitală au dispus o serie de măsuri. Primăria Sectorului 1 a anunțat că, după ninsorile din ultimele zile, intensifică eforturile pentru a restabili normalitatea pe străzile secundare. Conform sursei citate, în continuare deszăpezirea este ”precară” pe majoritatea arterelor mici de circulație, dar utilajele operatorului de deszăpezire au început pluguirea și împrăștierea sării și a clorurii de calciu pe acestea.

Autoritatea locală ține deschise mai multe linii telefonice care, de miercuri, funcționează în regim de call-center. Numai de la începutul acestei zile, a primit 45 de reclamații despre deficiențe în deszăpezirea pe străzile secundare. Numerele de telefon la care se pot face sesizări sunt 021/9540 – Dispeceratul Poliției Locale Sector 1 (apelabil 24/7), 021/319.10.13 interior 151 – Serviciul Relații cu Cetățenii, 021/9460 – Operatorul de deszăpezire, 031/9440 – Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului.

Țurțurii formați pe stâlpii de iluminat și acoperișuri reprezintă un pericol pentru trecători, motiv pentru care autoritatea locală a transmis informări Companiei de Iluminat Public, asociațiilor de proprietari și agenților economici privind obligațiile pe care le au în această perioadă.

Totodată, echipe mixte de asistenți sociali, polițiști locali și medici din cadrul Complexului Caraiman vor patrula, de miercuri noaptea, pentru a-i îndruma pe oamenii fără adăpost spre centrele de cazare ale DGASPC Sector 1. Cetățenii care sesizează prezența pe stradă a oamenilor străzii sunt rugați să sune la numărul 0734.454.543.

La rândul său, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că a verificat în teren multe dintre sesizările primite, iar unele dintre acestea se confirmă și lucrurile nu au funcționat bine.

”Nu putem tolera întârzieri în intervențiile de deszăpezire, mai ales că urmează zile și nopți cu temperaturi scăzute și risc de îngheț. Dacă urgențele 0 și 1 au fost îndeplinite rezonabil, urgența 2 – străzile secundare și trotuarele aferente instituțiilor și spațiilor publice – mai are nevoie de intervenții serioase. Operatorul de salubritate are obligația clară de a menține accesibile căile publice pentru toți cetățenii. Nu accept scuze și am solicitat sancțiuni!”, a scris Hopincă, pe Facebook.

El a adăugat că deszăpezirea continuă, cu accent pe străzile secundare și trotuare, iar pe toată perioada cu temperaturi scăzute va fi utilizat material antiderapant.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a precizat că s-a lucrat și pentru îndepărtarea zăpezii strânse, după ce mai mulți bucureșteni au reproșat că aceasta nu este îndepărtată de pe străzi și trotuare. ”Printre alte activități, efectuate noaptea trecută, colegii noștri tocmai asta au făcut. Ne-au scăpat de munții de zăpadă, formați în urma ninsorilor ce au produs cel mai mare strat depus în luna februarie, din ultimii 7 ani, în București, așa cum au anunțat specialiștii ANM”, a scris primarul Băluță, pe Facebook.

La rândul său, reprezentanții Primăriei Sectorului 5 le-au reamintit cetățenilor că atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația de a lua, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, următoarele măsuri, potrivit Hotărârii CGMB nr. 345/2020:˜ îndepărtarea țurțurilor de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, a zăpezii depuse pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute. În cazul nerespectării acestor prevederi, Poliția Locală Sector 5 va aplica sancțiuni, conform legii.

În Sectorul 6, 245 de lucrători de la ADPDU și alți 187 de la Salubrizare Sector 6 deszăpezesc străzile și trotuarele. Angajate ale Băncii Locale de Alimente Sector 6 au gătit pentru muncitorii de la Salubrizare și de la ADPDU Sector 6, pregătindu-le ciorbă și sendvișuri, pe care le-au distribuit cu mașina Băncii de Alimente.

Reprezentanții CJ Ilfov au făcut apel la cetățeni să nu arunce zăpada pe drumurile județene. ”Echipele din cadrul comandamentului de iarnă fac un apel către cetățenii din Ilfov. Sunt în teren și răspândesc material antiderapant – clorură de calciu, nisip, sare – pentru ca, până la lăsarea serii, clorura să poată acționa și să reducă pe cât de mult se poate pericolul înghețului. (…) Zăpada aruncată pe carosabil face ca materialul antiderapant să nu mai aibă efectul dorit, iar în serile următoare, drumurile județene devin un real pericol pentru șoferi”, au scris reprezentanții CJ Ilfov, pe Facebook.