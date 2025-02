Musk le dă ultimatum bugetarilor americani

Lucrătorii federali din întreg guvernul SUA au primit sâmbătă după-amiază un e-mail în care li se cere să dea socoteală pentru ceea ce au făcut în ultima săptămână – iar Elon Musk spune că vor fi concediați dacă nu răspund.

E-mailurile au sosit la câteva ore după ce Musk, care conduce echipa Departamentului de Eficiență Guvernamentală care a orchestrat concedierile în masă a cel puțin 20 000 de angajați guvernamentali în ultima lună, a anunțat despre aparentul ultimatum.

„În conformitate cu instrucțiunile președintelui DonaldTrump, toți angajații federali vor primi în scurt timp un e-mail prin care li se va solicita să înțeleagă ce au făcut săptămâna trecută”, a scris Musk pe X, pe care îl deține. Postarea se încheie cu: „Lipsa unui răspuns va fi considerată ca o demisie”.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

