„Ne îndreptăm spre o taiere de 25-30% a salariilor“

Dacă vor cu adevarat să restructureze sistemul de sinecuri, să elimine ,,aristocrația bugetară’’, politicienii ar trebui să modifice de urgență legislația privind funcționarea societăților de stat și să elimine consiliile de administrație din sistemul public, susține economistul Adrian Negrescu.

Specialistul este de părere că toate companiile de stat „ar trebui conduse de manageri cu contracte similare cu cele practicate in sectorul privat, cu obiective trimestriale, nu anuale.

Contractele ar trebui sa prevada clauze de performanta care daca nu sunt indeplinite sa activeze penalitati financiare, inclusiv demiterea acestora.

In acest fel, i-am responsabiliza pe acesti ,,demizei” din companiile de stat, pe sefii de agentii, autoritati si alte institutii publice.

Altfel, nu vom rezolva aproape nimic. Dovada decizia de la STB de a taia indemnizatiile membrilor CA de la 15.000 la 13.000 de lei. Doar o cosmetizare.

Cred ca este nevoie de prelungirea sesiunii parlamentare sau de una extraordinara, in iulie-august, in care sa fie votata aceasta noua legislatie. O pot lua cu copy paste din orice tara civilizată“, mai crede Negrescu.

El avertizează că „în loc sa strangem cureaua, in primele cinci luni cheltuielile statului au explodat. In ritmul asta, daca premierul Bolojan nu pune stop, se va ajunge si la suspendarea acordarii punctelor de stabilitate in zona pensiilor“. In consecință, Adrian Negrescu mai crede că „ne indreptam spre o taiere de 25-30% a salariilor in sectorul bugetar si spre o majorare a TVA la 24%“.