Nicușor Dan a aliniat România ”la standardele europene de justiţie şi securitate”

Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate / Introducerea alertei de apropiere a frontierei consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat astăzi legea care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate, el arătând că introducerea alertei de apropiere a frontierei consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor, în timp real.
”Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracţiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-şi respecta noile obligaţii date de contextul aderării la spaţiul Schengen”, anunţă preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.
Şeful statului arată că, în completarea normelor existente, Ordonanţa a introdus în anul 2024 alerta de apropiere frontieră, care se declanşează în situaţia constatării prezenţei dispozitivului electronic purtat de persoana supravegheată la o distanţă mai mică de 30 km de frontieră.
”Noile prevederi actualizate, inclusiv introducerea alertei de apropiere a frontierei, consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor în timp real pentru a se asigura că măsurile judiciare sunt respectate”, explică el.
”Finalizarea procesului legislativ şi toate aceste prevederi permit ca monitorizarea electronică să fie realizată unitar şi coerent, cresc siguranţa publică, protejează mai bine victimele şi aliniază România la standardele europene în materie de justiţie şi securitate”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
