Nicușor Dan comemorează victimelor Holocaustului

Nicuşor Dan participă la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România.
Evenimentul este organizat la Memorialul Victimelor Holocaustului din București de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.
Cu acest prilej, președintele a declarat:
”Într-un moment al instoriei în care vedem tensiuni tot mai mari şi vedem o aceeaşi tentaţie de a arunca vina pentru neîmpiniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligaţia să avem în memorie şi să păstrăm în memorie acest eveniment tragic”.
Dan avertizează că ”avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”.
Nicuşor Dan a încheiat apreciind că trebuie ”să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferinţe şi să acţionăm astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată”.
În data de 9 octombrie 1941, în urmă cu 84 de ani începea deportarea evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria. Doar în octombrie 1941, peste 35.000 de evrei, majoritatea copii, bătrâni, femei, din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi, Gura Humorului şi alte localităţi din vecinătate au fost escortați în Transnistria.
Imaginea de ansamblu
- peste 300.000 de evrei de origine română sau ucraineană, victime ale regimului Antonescu, care au murit de gloanțe, frig, foame sau boli.
- 11.000 de romi exterminați în Transnistria de către autorităţile române, ca urmare a politicii rasiale a regimului Antonescu.
