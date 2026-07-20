Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Șeful statului a mulțumit militarilor și personalului civil pentru activitatea lor și a subliniat rolul Forțelor Aeriene în apărarea spațiului aerian, în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este marcată în aceeași zi cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, considerat ocrotitorul celor care și-au dedicat viața zborului.

Nicușor Dan a transmis respectul său pentru militarii și civilii care servesc sau au servit Aviația Română. El a amintit de cei aflați în activitate, în rezervă sau în retragere.

Președintele a vorbit și despre contribuția unor nume importante din istoria aviației românești, precum Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă și Elie Carafoli. El a amintit și sacrificiul celor care au murit în misiuni de luptă, în exerciții militare sau în intervenții de urgență.

Rolul Forțelor Aeriene în actualul context de securitate

Șeful statului a arătat că Forțele Aeriene Române au un rol important în apărarea spațiului aerian național. Mesajul vine într-un moment în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, iar regiunea Mării Negre rămâne una tensionată. Nicușor Dan a spus că militarii români contribuie, alături de aliați și parteneri, la consolidarea securității euroatlantice. El a menționat și importanța Flancului Estic al NATO.

Președintele a afirmat că modernizarea Forțelor Aeriene rămâne o prioritate pentru România. Programele de înzestrare și pregătire aflate în derulare trebuie să crească puterea de reacție a Armatei Române în fața amenințărilor militare și hibride.

„Spațiul aerian al României este mai sigur”

În mesajul adresat aviatorilor și membrilor Forțelor Aeriene, Nicușor Dan le-a mulțumit pentru activitatea lor.

„Vă felicit pentru profesionalismul cu care vă îndepliniți misiunile. Prin dedicarea dumneavoastră, spațiul aerian al României este mai sigur, iar angajamentele asumate de țara noastră în cadrul NATO sunt îndeplinite cu responsabilitate”, a transmis președintele.

„Vă doresc multă sănătate și succes în misiuni. La mulți ani Aviației Române și Forțelor Aeriene! La mulți ani, România!”, a conchis liderul de la Cotroceni.

CITEȘTE ȘI