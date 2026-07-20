Președintele Nicușor Dan nu a avut nicio zi de concediu oficial de la începutul mandatului, deși a lipsit uneori perioade mai lungi din agenda publică. Administrația Prezidențială spune că șeful statului nu poate intra în concediu de odihnă în sensul legislației muncii, deoarece atribuțiile sale constituționale trebuie exercitate permanent.

Nicușor Dan se află de un an și aproape două luni la Cotroceni. În acest interval, el nu a avut nicio perioadă oficială de concediu sau repaus anunțată de Administrația Prezidențială. Explicația transmisă de Președinție este că funcția de președinte nu permite delegarea atribuțiilor către o altă persoană, în condiții obișnuite.

„În conformitate cu dispozițiile constituționale, preşedintele României, în calitate de autoritate publică unipersonală, exercită un mandat de reprezentare, iar obligațiile și atribuțiile sale nu pot fi delegate altei persoane. Specificul acestui mandat, care nu permite întreruperea temporară a activității pentru efectuarea unui concediu de odihnă în sensul legislației muncii, implică exercitarea de către preşedintele României, în mod permanent și neîntrerupt, a prerogativelor sale constituționale și îndeplinirea atribuțiilor legale. În acest context, vă comunicăm că președintele României, domnul Nicușor Dan, nu beneficiază de zile de concediu de odihnă”, a transmis Administrația Prezidențială pentru Libertatea.

Totuși, agenda publică a șefului statului a avut și luni cu puține evenimente anunțate oficial. Potrivit analizei făcute pe baza programului public, în februarie 2026 au fost consemnate doar cinci zile cu activități. În acea lună, Nicușor Dan a avut întâlniri în Belgia, Statele Unite și România. El a participat și la Consiliul Păcii de la Washington.

Luni cu puține evenimente publice

O altă lună cu puține activități trecute în agenda oficială a fost august 2025. Atunci au fost menționate tot cinci zile cu activitate. În trei dintre ele, președintele a participat prin videoconferință la reuniuni ale Coaliției de Voință. Acestea au avut loc pe 13, 17 și 19 august.

În aceeași perioadă, Nicușor Dan a fost văzut în mai multe ieșiri private. Pe 10 august 2025, el și familia sa au mers într-o drumeție în Republica Moldova. Președintele se afla atunci într-o „vizită privată” și a participat la Festivalul Lupilor.

O săptămână mai târziu, șeful statului a fost la Sâmbăta de Sus, tot împreună cu familia. El a lipsit atunci de la Zilele Marinei și a fost în apropierea mănăstirii de lângă Făgăraș, orașul său natal.

Pe 20 august, Nicușor Dan a vizitat Roșia Montană. Acolo a primit o sticlă de țuică și miere.

Cea mai lungă perioadă fără activități publice trecute în agenda Administrației Prezidențiale a fost între 24 ianuarie și 12 februarie 2026.

Cum au procedat foștii președinți

Nici Klaus Iohannis nu a avut concediu oficial în cei zece ani și două luni de mandat. În ianuarie 2024, Administrația Prezidențială preciza că „începând de la depunerea jurământului în funcție, președintele Klaus Iohannis nu s-a aflat în concediu de odihnă, în sensul noțiunii definite de legislația muncii”. Fostul președinte era cunoscut însă pentru deplasările dese și pentru perioadele libere apărute în timpul unor vizite oficiale.

Traian Băsescu a avut un alt mod de a comunica astfel de perioade. În august 2010, Administrația Prezidențială anunța că acesta se află într-o „scurtă perioadă de odihnă”.

„Începând de luni, 23 august a.c., până vineri, 27 august a.c., preşedintele României, Traian Băsescu, se află într-o scurtă perioadă de odihnă. Pe durata întregii perioade, preşedintele României îşi va exercita toate atribuţiile constituţionale şi legale aferente funcţiei”, transmitea atunci Președinția.

În 2006, când Traian Băsescu a fost operat pentru hernie de disc, atribuțiile sale au fost delegate temporar președintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu. Văcăroiu a mai fost președinte interimar și în 2007, după suspendarea lui Traian Băsescu. În 2012, la a doua suspendare a lui Băsescu, interimatul a fost asigurat de Crin Antonescu.

În alte state, șefii de stat sau de guvern au de obicei perioade de repaus, mai ales vara. Acestea nu sunt însă mereu tratate ca un concediu oficial.

În Franța, președinții obișnuiesc să ia câteva zile libere în august.

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