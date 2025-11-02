Nicusor Dan: Mafia imobiliara a dezvoltat sectoarele din București

De Mădălina Hodea
Nicusor Dan: Mafia imobiliara a dezvoltat sectoarele din București

Nicușor Dan a lansat un atac frontal la mafia imobiliară din București, acuzând-o că blochează dezvoltarea orașului și îl jefuiește în numele unor interese mărunte, precum borduri și panseluțe. El a subliniat că locuitorii orașului nu vor mai tolera această situație și că orașul trebuie pus pe primul loc, nu interesele obscure.

Președintele Nicușor Dan a lansat un atac dur la adresa mafiei imobiliare ,,care jefuiește și distruge Bucureștiul sub ochii noștri", spune fostul primar al Capitalei. El a denunțat blocajele și interesele obscure care opresc modernizarea orașului, avertizând că locuitorii nu vor mai accepta ca orașul să fie vândut pe bucăți în numele unor „borduri și panseluțe”.

Mafia imobiliară. A fost tema centrală a discursului lui Nicușor Dan, care a deschis seria declarațiilor, pe scena de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă.

,,Am trăit împreună ultimii cinci ani. Cred că am reușit să schimbăm niște lucruri. Mă gândeam cum am putea defini acești ani din istoria Bucureștiului. Lunga luptă între infrastructură și panseluțe”, a spus președintele în deschiderea discursului.

,,Oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură. Şi, din păcate, am avut o tensiune politică în ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraş pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase. Dar nu ne-a dus acolo unde oraşul ăsta cu adevărat are nevoie: infrastructură. Şi asta se vede inclusiv în relaţia cu alte oraşe mari din România”, a continuat președintele.

Nicușor Dan și-a amintit că anul trecut pe vremea aceasta tocmai trecuse de Toni Greblă, fostul șef PSD al AEP, și reușise să facă un referendum pentru București.

,,Am avut trei întrebări. Una despre droguri, cum poate să lupte Primăria Capitalei. Care sunt responsabilităţile Primăriei Capitalei în această luptă cu un flagel care infectează şi sperie multe familii din oraşul ăsta. Bineînţeles că să faci asta, ai nevoie de bani şi ne întoarcem la întrebarea 1. Cum se împart banii pe care cetăţenii muncind îi scot din buzunar pentru ca oraşul să se dezvolte în sfârşit şi să intre în competiţia globală pe care e obligat să o ducă.”

A doua întrebare s-a referit la dezvoltarea urbană, a precizat preşedintele.

”Şi a mai fost o întrebare, întrebarea numărul 2, cu privire la… din nou o întrebare foarte importantă, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană, dar asta pe 7% din teritoriul oraşului. Pentru că restul a avut o dezvoltare urbană a sectoarelor sau, ca să spunem lucrurilor pe şleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din Bucureşti. Cam asta s-a întâmplat şi de aia e important ca ce au spus bucureştenii să fie transpus în realitate, de la nivelul Primăriei Capitalei. Dezvoltarea urbană trebuie să fie făcută, aşa cum spune o ştiinţă numită urbanism, de vreo 100 de ani. În esenţă să pună locuitorul pe primul loc”, a spus Nicuşor Dan.

Președintele a vorbit și despre problema termoficării.

,,E absurd că Bucureștiul nu reușește să unifice RADET cu ELCEN, din cauza bordurilor și panseluțelor.”

