Noi încercări de demitere. Ursula, vizată de două moțiuni de cenzură

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters.
Moţiunile urmează să fie propuse luni de extrema dreaptă şi extrema stângă din Franţa – Jordan Bardella, preşedintele Rassemblement National (RN), şi respectiv Manon Aubry din La France Insoumise (LFI) – urmate de discursul de răspuns al Ursulei von der Leyen şi de intervenţii ale liderilor tuturor grupurilor politice.
Voturile asupra moţiunilor vor avea loc joi.
Deşi moţiunile de cenzură nu au aproape nicio şansă să obţină majoritatea de două treimi din voturi necesară pentru a o destitui pe Ursula von der Leyen, acestea ar putea expune o îngrijorare generală cu privire la conducerea sa şi ar putea destabiliza Parlamentul European, al cărui sprijin este necesar pentru adoptarea legislaţiei.
Pentru von der Leyen, aceasta nu este o experienţă nouă. Ea s-a confruntat şi în iulie cu o moţiune de cenzură din partea unor parlamentari de extremă dreapta (moţiune iniţiată de eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea), dar a supravieţuit politic cu uşurinţă.
Cu toate acestea, partidele din afara curentului principal au realizat că depunerea moţiunilor de cenzură, rar utilizate până acum, este uşor de realizat după ce alegerile din 2024 au dus la creşterea numărului de parlamentari de extremă dreapta la peste 100, fiind necesari doar 72 pentru a susţine o moţiune.
În cazul stângii, aceasta a cooptat şi un parlamentar din grupul de centru-stânga Socialişti şi Democraţi, precum şi mai mulţi Verzi.
Cele două moţiuni de cenzură diferă, dreapta plângându-se de politicile ecologice „greşite” şi de eşecul de a aborda migraţia ilegală, în timp ce stânga subliniază inacţiunea UE în ceea ce priveşte Gaza.
Însă ambele părţi sunt de acord că von der Leyen a acceptat un acord tarifar dezechilibrat cu Statele Unite şi că acordul comercial UE-Mercosur propus de Comisie reprezintă o ameninţare pentru agricultori şi mediu.
Ambele acorduri vor fi supuse votului în parlament în lunile următoare, rezultatul fiind incert.
Nu va fi demisă, grupările mafiote sunt dominante în Parlamentul European. Sunt mafioți si în partidele de stânga si în partidele cu tentă suveranistă. Urmăriți cum se votează si mai ales cine absentează, nu-i așa Terhes, Simion si Târziu, voi ce ziceți ?
„extrema dreaptă” și”extrema stângă”, ín viitor, probabil, „extrema de centru”, mai ceva că la fotbal.Toți sunt „extremiști” cu excepția tembelitei ce-și imaginează, încă, că are cu ce negocia dezastrul ce urmează.Micron se vrea Napoleon, Schwab a fost snubărit big time de China, Politicienii actuali ai Vestului vor fi căsăpiți de Frăția musulmană, Stellantis se uită-n gol iar Ursula zâmbește tâmp, imaginându-și că puterea e atributul lui Soros care va avea grijă că ea să crape cu sceptru-n mână.Între timp, euro va deveni curpapier iar CBDC-ul, un vis umed
Ar fi o varianta sa scape de răspundere pentru ce o sa vina.
Cainii latra, caravana trece….Cainii slabiti ai democratiei scheauna jalnic dupa trasura capitonata in blanuri si armament a oligarhiei bruxeleze!.Departe este democratia ateniana straveche, iar Platon e deja pe alta lume…asa ca ne amagim cu politicienii surogati de astazi!. De la noi si de aiurea ….