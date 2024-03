Noi lovituri. Pe teritoriul Rusiei

O gară din regiunea rusă Kursk, la graniţa cu Ucraina, a fost vizată marţi de lovituri aeriene care nu au provocat răniţi, a declarat guvernatorul regional Roman Starovoit, relatează AFP.

„Gara din Gluşkovo a fost ţinta unor lovituri aeriene lansate de Ucraina”, a scris Starovoit pe Telegram.

Loviturile aeriene au provocat un incendiu care a fost stins rapid şi care au deteriorat liniile de înaltă tensiune, privând de electricitate gara din Gluşkovo şi satul din apropiere Kulbaki, potrivit aceleiaşi surse.

Un UAV a atacat depozitul de petrol Gubkin din satul Dolgoe din regiunea Belgorod.

Un incendiu a izbucnit pe teritoriul întreprinderii. Unul dintre rezervoare arde. Potrivit datelor preliminare, nimeni nu a fost rănit.

Ministerul Apărării rus a anunţat marţi că a distrus trei drone ucrainene în cursul nopţii deasupra regiunii Belgorod, aflată la frontieră cu Ucraina.

A UAV attacked the Gubkin oil depot in the village of Dolgoe in Belgorod Region

A fire started on the territory of the enterprise. One of the tanks is burning. According to preliminary data no one was injured. pic.twitter.com/vmKhqi0B0S

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2024