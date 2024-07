Nou azil al groazei, descoperit în Neamț

Un nou azil al groazei a fost găsit în Neamț. Mai multe persoane cu probleme psihice au fost ținute în condiții improprii.

Consiliul de Monitorizare a verificat Casa Colibri din Războieni, din județul Neamț, și au găsit foarte multe nereguli, informează

Centrul are o capacitate pentru 32 de persoane, dar în azil stăteau îmghesuiți 50 de bolnavi. Cel mai tânăr dintre ei are 22 de ani și cel mai în vârstă are 88 de ani.

Toate persoanele din azil au probleme psihice, fizice și nimeni nu avea haine de schimb.

Foto: captura Antena3CNN