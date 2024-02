Nou scandal sexual în Franța după cel în care este implicat marele Gerard Depardieu. Procurorii francezi au deschis o anchetă preliminară după ce actrița Judith Godrèche a depus o plângere împotriva regizorului de film Benoît Jacquot, acuzându-l de viol.

Godrèche (51 de ani) îl acuză pe Jacquot (77 de ani) de viol și de infracțiuni ulterioare într-o relație care a durat din 1986 până în anii 1990.

Plângerea a fost depusă marți, a declarat avocatul ei pentru agenția de presă AFP.

Domnul Jacquot a spus că neagă „ferm” „acuzațiile”.

La începutul carierei sale, Judith Godrèche este cunoscută pentru rolurile din două filme realizate de regizor: The Beggars (1987) și The Disenchanted (1990).

Ea își evocase recent relația cu Benoît Jacquot, fără să se refere la el pe nume, într-o emisiune TV autobiografică numită Icon of French Cinema.

Luna trecută, ea l-a numit pe rețelele de socializare, spunând că a decis să facă acest lucru după ce a vizionat un documentar din 2011 în care regizorul a vorbit despre relația lui cu un adolescent.

Intervievat de ziarul Le Monde, domnul Jacquot a spus că „neagă cu fermitate acuzațiile și acuzațiile lui Judith Godrèche”.

Contactat miercuri de AFP, el a anunțat că și-a susținut cuvintele din ziar și nu a dorit să mai reacționeze.

Plângerea doamnei Godrèche a fost depusă la Brigada de Protecție a Minorilor din Paris, a declarat avocatul ei Laure Heinich pentru AFP.

Judith Godrèche a realizat numeroase filme dintre care The Overnight (2015), The Spanish Apartment (2002) și The Man in the Iron Mask (1998) sunt unele dintre cele mai cunoscute.