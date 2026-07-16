Noua ofensivă a lui Netanyahu împotriva justiției

Premierul israelian Benjamin Netanyahu își continuă campania de răzbunare împotriva sistemului de justiție care l-a trimis în judecată în mai multe dosare de corupție, scrie presa israeliana. Knessetul a adoptat o lege controversata care reduce rolul procurorului-general ca principal consilier juridic al guvernului. ”Propunerea va normaliza violarea sistematică a legii”, avertizează procurorul general-adjunct, citat de Haarezt.

Coaliția lui Netanyahu reduce puterea procurorului general

Coaliția aflată la guvernare în Israel a făcut noi pași pentru a slăbi sistemul judiciar al țării. Cu 65 de voturi pentru și 51 împotrivă, Knessetul a adoptat pe 15 iulie, după ore de dezbateri, o lege care reduce atribuțiile procurorului general. Un parlamentar al opoziției, precum și organizații neguvernamentale au depus imediat petiții împotriva legii la Curtea Supremă.

Potrivit noii legi, avizele juridice ale procurorului general nu vor mai fi obligatorii pentru guvern în majoritatea cazurilor. În cazul disputele juridice în instanță, guvernul nu va mai trebui să fie reprezentat obligatoriu de procurorul general. Își va putea prezenta poziția prin avocați privați. În plus, legea prevede că guvernul trebuie să stabilească, în termen de 30 de zile, o procedură pentru numirea și demiterea procurorului general.

Guvernul Netanyahu reduce dependența de avizele procurorului general

Procurorul general deține o poziție puternică în sistemul politic și administrativ al Israelului. Acesta este atât cel mai înalt procuror al țării, cât și principalul consilier juridic al guvernului. Interpretările sale sunt obligatorii pentru acțiunile executivului. Poate să blocheze temporar punerea în aplicare a unor decizii guvernamentale. Potrivit noii legi, dacă procurorul general refuză să apere guvernul într-un proces intentat la Curtea Supremă de Justiție, membrii cabinetului pot refuza să îi permită procurorului general să apară în fața judecătorilor și să reprezinte interesul public.

Actuala ocupantă a funcției, Gali Baharav-Miara, a fost numita in 2022, de catre guvernul condus de Naftali Bennet, actual lider al opoziției care se pregătește să-l înfrumnte pe Netanyahu la alegerile din aceasta toamnă. Procurorul general este atacat în mod repetat de coaliția guvernamentală condusă de premierul Benjamin Netanyahu. Ea a criticat sau a împiedicat în mai multe rânduri decizii și proiecte ale guvernului. O încercare din august anul trecut de a o demite eșuat deoarece guvernul nu a respectat procedura stabilită. Din acest motiv, este probabil ca noua reglementare privind numirea și demiterea să fi fost inclusă în lege.

Susținătorii vorbesc despre „reformă”, criticii despre slăbirea statului de drept

Pentru susținători, legea reprezintă o corectare democratică a unei instituții juridice considerate prea puternice. Pentru critici, ea este una dintre cele mai importante componente ale reformei judiciare a guvernului și golește de putere funcția de procuror general.

Imediat după adoptare, au fost depuse petiții la Curtea Supremă pentru anularea legii, inclusiv de organizații pentru apărarea democrației și drepturilor civile.

Ministrul Justiției, Yariv Levin, a salutat adoptarea, afirmând că legea este „un pilon central al reformei judiciare”, scrie Jerusalem Post. Opoziția a promis abrogarea legii, după alegeri. Gadi Eisenkot (fost șef al Statului Major al Armatei și actual lider al partidului sionist de centru Yashar), care se profilează ca principal contracandidat al lui Netanyahu pentru funcția de premier, a avertizat că măsura este o încercare de a elimina mecanismele de control asupra guvernului și de a slăbi statul de drept.