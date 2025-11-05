Noul primar newyorkez a fost rapper înainte de politică

Zohran Mamdani tocmai ce a câștigat alegerile pentru scaunul de edil al New York-ului, cu 50% din voturi. ”Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Mamdani, imediat după victorie.

Înainte de politică, Mamdani a avut și o încercare în rap, scrie The Rolling Stones. Young Cardamom a devenit în timp Mr. Cardamom. Piesa care a avut cel mai mare succes atunci când a fost scoasă de politician este „#1 spice”, lansată în 2016.

Altă piesă a ajuns virală în timpul campaniei, în schimb, dar nu pentru calitatea muzicii. În videoclipul piesei „Nani”, lansată acum 6 ani, Mamdani apare fără tricou, doar cu un șorț. Captura de ecran a făcut înconjurul internetului.

Într-un clip de pe TikTok, Mamdani a fost întrebat care este un moment pe care al vrea să-l șteargă de pe internet. „Este un cadru într-un videoclip muzical în care sunt fără tricou, într-o rulotă de mâncare halal, doar cu un șorț. Ar fi drăguț să nu mai fie asta pe Internet”, a spus noul primar al New York-ului.