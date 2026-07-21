O alegere ”îngrozitoare” în fruntea diplomației britanice?

Casa Albă și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decizia noului premier britanic Andy Burnham de a-l numi în fruntea diplomației pe Ed Miliband, ministrul al Energiei în guvernul condus de Keir Starmer. Un oficial american citat de The Telegraph spune că Miliband va fi ”o sursă de fricțiune” între cele două guverne, din cauza modului în care a susținut politicile ecologiste în Marea Britanie. El a fost criticat și de conservatorii britanici pentru strategia sa de tranziție energetică.

Divergențe cu SUA și disputa privind bazele militare

Mai grave sunt însă pozițiile exprimate de Miliband în calitate de membru al guvernului și de lider al laburiștilor, în perioada 2010-2015, în opoziție. În februarie 2026, Miliband s-a opus în Consiliul Național de Securitate față de folosirea bazelor britanice de către bombardierele americane implicate în războiul din Golf. Disputa a deteriorat relația dintre Keir Starmer și președintele SUA, care l-a ironizat spunând că ”nu este Winston Churchill”. Starmer a respins cererea SUA de a utiliza baza strategică Diego Garcia la începutul războiului SUA și Israelului împotriva Iranului.

Miliband despre Trump și ”ștacheta prostiei”

În 2016, Miliband a scris: ”Trebuie să facem tot posibilul, acasă și în străinătate, pentru a ne opune celor mai nocive manifestări ale trumpismului… Sunt vremuri întunecate pentru America și pentru lume. În acest moment, există prea puține motive de speranță”, scrie The Telegraph, preluat de Anadolu. În 2017, Miliband a declarat că Trump ”a coborât ștacheta prostiei” și ulterior s-a alăturat unui marș ”Stop Trump” organizat la Londra.

O relație complicată cu Netanyahu pentru primul lider evreu al laburiștilor britanici

Numirea lui Miliband la Externe poate genera nemulțumiri și în Israel. Miliband este fiul unor imigranți evrei din Polonia, însă relația sa cu Israelul este complicată. La fel și relația Partidului Laburist. Predecesoarea sa la Externe, Yvette Cooper, a declarat că printre realizările ei importante în fruntea diplomației britanice este recunoașterea Palestinei. Noul premier Andy Burnham a declarat, înainte de a prelua mandatul, că regretă reacția inițială a partidului său la războiul din Gaza.

În iunie 2014, David Miliband a reafirmat, în fața grupului parlamentar Labour Friends of Israel, sprijinul pentru soluția cu două state, criticând dur apelurile la abandonarea acesteia pe fondul violențelor dintre israelieni și palestinieni. „Care este alternativa? Trebuie să intensificăm, nu să renunțăm, sprijinul pentru soluția cu două state”, a declarat el. Miliband a subliniat că sunt necesare compromisuri de ambele părți și a respins boicotarea Israelului, considerând-o ”răspunsul greșit”. Totodată, a afirmat: ”Ne opunem ferm izolării Israelului… Nimeni din partidul meu nu ar trebui să pună la îndoială dreptul Israelului de a exista.”

Boris Johnson, despre Miliband: ”Kremlinul va fi încântat”

În timpul războiului din Gaza din vara anului 2014, Miliband, lider al opoziției, a declarat: ”Hamas este o organizație teroristă și condamn categoric atacurile cu rachete asupra Israelului, precum și uciderea soldaților israelieni, dar acest lucru nu poate justifica amploarea pierderilor de vieți omenești în rândul civililor palestinieni nevinovați, inclusiv a copiilor, la care asistăm”. Miliband adăuga atunci că guvernul lui David Cameron ”trebuie să transmită ambelor părți că aceste acțiuni sunt greșite și că este nevoie de o încetare imediată a focului și de o soluție pe termen lung pentru acest conflict tragic”.

În Marea Britanie, Miliband este însă admonestat de liderii ecologiștilor britanici că nu acuză Israelul de genocid împotriva palestinienilor. Iar fostul premier conservator Boris Johnson îl acuză că nu a condamnat, în 2013, atacurile cu arme chimice ale fostului regim sirian condus de Bashar al-Assad. ”Incapacitatea de a i se opune lui Bashar al-Assad – pentru care Miliband poartă o mare parte din vină – a dus direct la prima invazie a lui Putin în Ucraina. O alegere îngrozitoare pentru funcția de ministru de Externe. Kremlinul va fi încântat”, a scris Johnson, pe X.