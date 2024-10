O comunitate, un Muftiu și două state

Interviul este publicat în volumul Lebăda Neagră de pe Bosfor, Editura Creator

Un Muftiu, o comunitate:

De zilele acestea a apărut în librării volumul Lebăda Neagră de pe Bosfor. Este coordonat de jurnalistul Romeo Couți. Specialiștii intervievați în paginile acestui volum analizează relațiile României cu Turcia pe mai multe segmente. Nu voi intra în detalii cu privire la conținut. Vă invit să-l citiți. Introducerea este scrisă de istoricul și diplomatul Alexandru Ghișa iar postfața de subsemnatul.

Mi-a atras atenția interviul cu Muftiul Cultului Musulman din România. Ca atare, dincolo de celelalte idei dezvoltate (relațiile româno-turce, proiectul moscheii din București, relația specială a lui Victor Ponta cu președintele turc, etc) am considerat că este util ca cei interesați să înțeleagă care este rolul Muftiului Iusuf Murat în ceea ce privește comunitatea musulmană pe care o păstorește cât și relațiile cu președintele turc.

Consider că interviul acordat de Muftiu demonstrează cea mai fidelă analiză cu privire la relațiile cu Turcia. Cu o gândire precară, într-o limbă pe care decența și integrarea în societatea românească nu l-au determinat să o respecte printr-o exprimare bună, Iusuf Murat ne demonstrează că de fapt el este un agent de influență al Turciei în România. De prea mulți ani într-o funcție importantă, având o demnitate publică și plătit de statul român găsim un om care se încurcă în principii și nu pare că timpul i le va desluși.

Ca atare, mă voi aplica asupra interviului său și voi scoate în evidență ceea ce el crede. Cei care-l citesc vor avea posibilitatea să cugete la ceea ce acest ins subliniază și dacă aceasta este calea pe care trebuie să mergem. În același timp, subliniez indiferența statului român, a SRI și a altor servicii care dorm liniștite visând la o integritate și la un model în ceea ce privește stâlpii pe care-i reprezintă comunitatea musulmană din România. În fapt, cui îi pasă din România de comunitatea musulmană și cine vrea sau își dorește să o înțeleagă?

Cum se descrie Muftiul?

In primul rând, ceea ca pot spune ca persoană, eu ca și titulatură ca și reprezentanță nu sunt doar reprezentantul comunității turco-tătare, sunt si reprezentantul comunității musulmane din România, având in vedere particularitatea mea personala, faptul ca sunt de etnie tătară, faptul că am studiat in Turcia, faptul ca am o relație deosebita cu guvernul turc si faptul ca există un sprijin din partea guvernului turc, este partea particulară. Înțelegeți? Dar ca și abordare eu reprezint întreaga comunitate musulmana. Am făcut această precizare ca să nu se înțeleagă greșit, că muftiul Iusuf Murat este doar al comunității turco-tătare si nu este al comunității musulmane așa cum reiese din mai multe declarații. Eu sunt, in primul rând sunt musulman, sunt cetățean român, de etnie tătară, care reprezintă întreaga comunitate musulmană din România.

Se consideră reprezentantul tuturor musulmanilor chiar dacă mulți dintre ei nu știu de existența sa și are o ” particularitatea mea personală” deoarece grația divină l-a născut tătar și ”faptul că a studiat în Turcia” de parcă studiul în Turcia ar reprezenta cel mai înalt nivel la care poate ajunge un student. Având aceste calități, Muftiul nostru consideră ca a ajuns pe radarul Turciei și EL are o relație deosebită cu guvernul turc. În logica sa, EL și Guvernul turc au o relație. Ca un detaliu, statul român i-a dat o demnitate asimilată ca secretar de stat dar ghinion că EL cu guvernul român nu are o așa de ”relație deosebită”. După ce și-a punctat calitățile, folosindu-se de ceea ce semnifică funcția sa, perorează punctul de vedere al statului turc cu stângăcie. Chiar dacă statul turc își dorește lucrurile pe care Muftiul le spune, modalitatea sa de exprimare nu cred că este chiar în regulă la Ankara.

În răspunsurile către Romeo Couți, acesta explică:

Revenind la particularitatea mea, la relațiile pe care le are Republica Turcia cu România, comunitatea turco-tătară, așa cum s-a declarat si recent ministrul de externe al Turciei, excelenta sa domnul Hakan Fidan care a fost în România in luna februarie a acestui an, constituie o punte de legătura, un pod de legătura în relațiile celor doua state si contribuie la dezvoltarea acestor relații. Ea a fost și va fi în continuare o comunitate foarte importantă, pentru România, pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două state. Comunitatea turco-tătară este si o comunitate loială față de valorile democratice ale țării noastre față de România, și dacă ați dori ne-am întoarce și în istorie pentru această loialitate de care au dat dovadă strămoșii noștri. Regele Carol I construit o moschee (a susținut construcția unei moschei la Constanța) care astăzi îi poartă numele ca respect față de această comunitate.( poate vrea să spună că îi poartă numele în semn de respect față de construirea Moscheei) comunitatea turco- tătară a avut un rol foarte important iar de atunci și până in zilele noastre, repet , și-a arătat loialitatea față de statul român indiferent de regimurile care au fost la conducerea țării.

Particularitatea Sa, (scuzați expresia) consideră comunitatea turco-tătară o punte de legătură, ba mai mult, un pod de legătură și contribuie la dezvoltarea acestor relații! Evident că această comunitate este importantă pentru Turcia dar nu este acea punte sau pod, așa cum explică Particularitatea SA deoarece Turcia are relații și cu state unde nu există comunitate turco-tătară iar relațiile ca să fie dezvoltate în ambele sensuri este nevoie de implicarea ambelor state. Pentru ca Turcia să sprijine comunitatea turco-tătară este nevoie ca aceasta să fie angrenată deplin în statul român, ceea ce și este. Mai mult, cititorii noștri trebuie să afle că sprijinul turc nu este unul substanțial pentru comunitate ci mai mult pentru conducătorii săi. Acest Muftiu declară:

Comunitatea turco-tătară este si o comunitate loaială fata de valorile democratice ale țării noastre față de România.

Cu siguranță am dori să aflăm la care țară se referă? Care este ale țării noastre față de România.???? Are Muftiul cetățenie turcă? Dacă are, ar trebui să știm și noi? Reprezintă el Turcia în România sau România în Turcia?

În accepțiunea sa, Regele Carol I a construit Moscheea care-i poartă numele în semn de respect față de comunitate turco-tătară.[1] Am scris un studiu despre această moschee iar concluzia pe care ar trebui să o tragem este că aceasta a fost construită de statul român și nu de un singur om. Chiar dacă gândirea lui Iusuf Murat este una care apreciază dezvoltarea unui stat prin prisma conducătorului, acești conducători nu le construiesc în nume personal. Consideră acesta:

Comunitatea și-a arătat loialitatea față de statul român indiferent de regimurile care au fost la conducerea țării.

Ar trebui să rămânem îndatorați? Ar trebui să mulțumim? Ar trebui să aibă dreptul această comunitatea să nu fie loială statului român? De ce ar trebui să scoatem în evidență acest fapt? În fond turcii și tătarii sunt cetățeni români iar dreptul la religie este unul garantat!

Acesta consideră că:

Iar noi ca și comunitate, comunitatea turcă și comunitatea tătară, suntem comunități istorice, care am avut un rol deloc de neglijat în istoria României.

Este un reproș? Sau ar trebui să fie un fapt ca atunci când statul are probleme, toți cetățenii indiferent de etnie și religie să fim implicați? Altfel, în cazul în care România și Turcia s-ar găsi într-un conflict, ce tabără ar alege Muftiul? Să nu știm că baza pe care turcii și tătarii o numesc comunitate este statul român?

Mai mult, tot din interviul Muftiului, vedem recunoștința față de Turcia și nu de România!

In primul rând președintele Erdoğan are un respect foarte mare fata de noi turcii și tătarii din România. Încă de când a fost prim ministru, sau primar al orașului Istanbul a contribuit la sprijinirea turcilor, a populației de etnie turca din diaspora.

O exprimare pe care o putem cataloga cu indulgență mediocră reiese din fraza de mai sus. Nu cred că suntem atât de inocenți încât să visăm că principala grijă a președintelui turc o reprezintă comunitatea turco-tătară. În al doilea rând (să mă exprim ca Particularitatea Sa) respectul nu este mare, mijlociu sau mic ci, domnule Muftiu cu studii în Turcia, este sau nu este! În această logică, dacă președintele turc ar avea respect pentru turcii și tătarii din România de ce nu ar avea și pentru cei din Crimeea, sau de pretutindeni? Interesant ar fi fost să ne spună cum a contribuit la sprijinirea lor.

Dacă stăm să analizăm din punct de vedere al trecutului, al carierei domnului președinte, felul cum s-a dezvoltat Turcia, felul cum s-a apropiat, felul cum a sprijinit comunitățile din diaspora, respectiv pe noi, pe turcii din Romania, pe tătarii din România. Să știți că toate acestea s-au dezvoltat în perioada dumnealui, iar acest lucru este vizibil.

În această frază găsiți chintesența unui demnitar totuși al statului român! În ce mă privește, cred că este o jignire a comunității turco-tătare care are oameni valoroși, principiali și independenți. Evident, găsiți și obediența tradițional orientală.

Vreau să vă spun că este un om deosebit în relațiile personale, în întâlnirile pe care le avem noi cu excelența sa, iar pentru mine ca și persoană, mă refer acum la Murat Iusuf, lăsând la o parte titulatura mea de muftiu, pentru mine este un adevărat tată pentru căruia pot sa ii urmez sfaturile oricând, si cred ca am spus destul de mult cu aceasta afirmație.

Nu voi mai sublinia greșelile gramaticale sau altele ce țin de exactitatea evenimentelor istorice. Sunt aproape la fiecare propoziție. Cum acesta este un cetățean român, poate suntem naivi să considerăm că ar trebui să respecte limba română. Fraza cheie în această frază este pentru mine este un adevărat tată pentru căruia pot sa ii urmez sfaturile oricând. Pentru cei care vor să afle mai multe detalii despre președintele turc, au la dispoziție și cărțile mele. În ceea ce privește carisma liderului turc reiese evident din text. Dacă persoana Murat Iusuf nu ar fi fost Muftiu, nu s-ar fi întâlnit vreodată cu ”tatăl său”. In fapt, acesta a ajuns Muftiu printr-un concurs de împrejurări și la fel de democratic ca ”tatăl său” și-a betonat funcția ca să nu mai aibă contracandidați! Urmând sfaturile pline de înțelepciune ale ”tatălui său” o fi bine pentru comunitatea pe care zice că o reprezintă? Sunt tătarii, turcii, musulmanii de acord cu acest fapt? Este împăcat statul român cu această afirmație?

Să știți că de fiecare dată el încearcă să unească comunitatea și mai ales să îi unească pe turcii din diaspora. Știți foarte bine ca și în cadrul comunităților noastre sunt foarte multe dezbinări, dar ne spune mereu că trebuie să fiți uniți. De fapt mesajul pe care îl transmite, si nu vreau aici sa exagerez cu absolut nimic, este mesajul pe care îl avem noi ca si credincioși musulmani.

Ceea ce nu cred că a înțeles Muftiul din ceea ce a declarat este că într-adevăr ”tatăl său” încearcă să-i unească doar că unirea trebuie să fie sub controlul său și nu așa, dezinteresat!

Pentru că și religia noastră, și profetul nostru ne-a transmis același mesaj, unitate în credința sa ne iubim aproapele, să ne respectăm aproapele nostru. Acestea sunt mesajele pe care le transmite domnul președinte Recep Tayyip Erdoğan în relațiile noastre, să fim în primul rând buni cetățeni. Sunt și mesajele care fac parte din religia noastră, să fim buni cetățeni în țările unde suntem, să respectăm legea în țările respective și bineînțeles valorile noastre spirituale. De aceea vă spun, pentru mine, ca persoană, sfaturile pe care mi le dă Recep Tayyi Erdoğan sunt exact ca sfaturile pe care mi le dă un părinte.

Pentru Particularitatea Sa: religia noastră, si profetul nostru ne-a transmis același mesaj atât Religia cât și Profetul nu ar fi același lucru. De altfel, președintele turc este un personaj care-și iubește aproapele? Avem atâtea exemple ale iubirii lui Erdoğan! Pentru Muftiu a fi bun cetățean în țările unde sunt este un sfat pe care l-a primit de la ”tatăl său” și nu un fapt firesc!

Foarte multă lume, din păcate, îl percepe pe domnul președinte Tayyip Erdoğan diferit. Vă spun eu că este o persoană care vrea binele societății respective, care vrea binele întregii omeniri, nu trebuie să fie oameni asupriți, pentru că așa ne învață si religia.

Ceea ce știe dar nu spune Particularitatea Sa este că binele pe care-l vrea președintele turc este acesta:

Uniunea turcilor într-un singur stat Turan;

Cucerirea pământului de către turci;

Uniunea islamului.[2]

Ionuț Cojocaru

conferențiar universitar

ionutcojocaru.ro