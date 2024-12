O divă la TVR Cultural: Angela Gheorghiu

Astăzi, a doua zi de Crăciun, la 13.35, TVR Cultural vă propune o întâlnire-eveniment cu una dintre cele mai renumite cântărețe de operă din lume: Angela Gheorghiu.

Numele Angelei Gheorghiu nu are nevoie de prezentare. Spectacolele sale, adevărate regaluri artistice, au deschis ușile celor mai exclusiviste teatre lirice. Considerată „cea mai fermecătoare și talentată stea de operă din lume” de către New York Sun, Angela Gheorghiu a strălucit încă de la debutul său internațional în 1992 la Royal Opera House, Covent Garden în rolul Mimì din „La bohème” și mai târziu, în același an, la Opera de Stat din Viena, ca Adina în „L’elisir d’amore”, și la Metropolitan Opera.

La Royal Opera House a cântat pentru prima dată mult aclamata Violetta din „La Traviata”, când, pentru singura dată în istoria televiziunii și a operei, BBC și-a eliberat programul pentru a transmite spectacolul în direct.

„Oamenii așteaptă întotdeauna maximul. De fapt, de la mine așteptau întotdeauna să fiu cum eram pe video sau în discografie. De aceea, nu am vrut vreodată să am vreo mică scăpare sau să dezamăgesc cu ceva. Ceea ce trăiești pe scenă necesită un studiu enorm. Trebuie studiat până la ultimul detaliu”, spune Angela Gheorghiu.

