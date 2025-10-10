O nouă ediţie FIDELIS, lansată astăzi

Aceasta este cea de-a 19-a ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranşele speciale în lei şi euro

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

În afară de tranşa specială, ediţia FIDELIS care debutează vineri va conţine şi următoarele emisiuni:

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Banii pot fi retraşi oricând, iar câştigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital,sunt neimpozabile.

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat FIDELIS au atras investiţii totale de aproximativ 57,13 miliarde lei, prin intermediul a peste 458.010 de subscrieri.