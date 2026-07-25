Laszlo Tokes cere, din nou, autonomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc

Autodeterminarea, subiect ”tabu”

Fostul episcop reformat a vorbit la Universitatea de Vară, de la Băile Tușnad, despre necesitatea consolidării instituțiilor comunității maghiare și despre continuarea demersurilor pentru autonomie în Transilvania și în Ținutul Secuiesc.

În opinia sa, drepturile colective și identitatea națională sunt supuse unor presiuni tot mai mari în acest moment.

„Ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră”, a spus el.

În perspectiva unei eventuale reorganizări administrativ-teritoriale a României, Tokes a cerut recunoașterea oficială a Ținutului Secuiesc.

„Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a arătat el, potrivit antena3.ro.

Tokes a lăudat, totodată, Legea privind unitatea națională și acordarea cetățeniei ungare etnicilor maghiari din afara granițelor Ungariei sub guvernele conduse de Orbán.

„Prin Legea unității naționale și prin acordarea cetățeniei compatrioților rămași în afara granițelor, v-ați angajat în repararea Trianonului”, a afirmat el.

Atacurile lui Orban

Înaintea discursului său, fostul premier Viktor Orbán, a atacat actuala conducere din Ungaria, dar și instituțiile europene, comparând țara sa cu Venezuela.

Viktor Orbán a vorbit de pe scena Universității de Vară de la Băile Tușnad în noua sa ipostază, de această dată în calitate de lider al opoziției.

În urmă cu trei luni și jumătate, Fidesz a pierdut alegerile parlamentare. Fostul premier a reluat sâmbătă atacul la adresa guvernului condus de Péter Magyar, dar și Uniunea Europeană, avertizând că peste 25 de ani nu va mai exista în forma sa actuală.

Fostul premier Orbán a comparat executivul condus de Péter Magyar cu regimurile de stânga din America de Sud, spunând că „Ungaria este noua Venezuela, doar fără bogăția petrolului”.

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