Laszlo Tokes cere, din nou, autonomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc

Autodeterminarea, subiect ”tabu”
Fostul episcop reformat a vorbit la Universitatea de Vară, de la Băile Tușnad, despre necesitatea consolidării instituțiilor comunității maghiare și despre continuarea demersurilor pentru autonomie în Transilvania și în Ținutul Secuiesc.
În opinia sa, drepturile colective și identitatea națională sunt supuse unor presiuni tot mai mari în acest moment.
„Ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră”, a spus el.
În perspectiva unei eventuale reorganizări administrativ-teritoriale a României, Tokes a cerut recunoașterea oficială a Ținutului Secuiesc.
„Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a arătat el, potrivit antena3.ro.
Tokes a lăudat, totodată, Legea privind unitatea națională și acordarea cetățeniei ungare etnicilor maghiari din afara granițelor Ungariei sub guvernele conduse de Orbán.
„Prin Legea unității naționale și prin acordarea cetățeniei compatrioților rămași în afara granițelor, v-ați angajat în repararea Trianonului”, a afirmat el.
Atacurile lui Orban
Înaintea discursului său, fostul premier Viktor Orbán, a atacat actuala conducere din Ungaria, dar și instituțiile europene, comparând țara sa cu Venezuela.
Viktor Orbán a vorbit de pe scena Universității de Vară de la Băile Tușnad în noua sa ipostază, de această dată în calitate de lider al opoziției.
În urmă cu trei luni și jumătate, Fidesz a pierdut alegerile parlamentare. Fostul premier a reluat sâmbătă atacul la adresa guvernului condus de Péter Magyar, dar și Uniunea Europeană, avertizând că peste 25 de ani nu va mai exista în forma sa actuală.
Fostul premier Orbán a comparat executivul condus de Péter Magyar cu regimurile de stânga din America de Sud, spunând că „Ungaria este noua Venezuela, doar fără bogăția petrolului”.
12 comentarii
@ Valorifică politic momentul domnul Tokes, cere iarăș autonomie pentru echipele de fotbal cu finanțare maghiară ?
Stăpînii tăi , fac ce fac și te scot de la naftalină cu o cantitate de venin în posesie , mult peste nivelul de suportabilitate umană .
Există text în Codul Penal în baza căruia EDITAT ăsta de popă ar putea fi tras la răspundere. Ajunge de când tot atacă integritatea teritorială a României.
asteptam luarea de pozitie a lui toiu, o expulzare a ambasadorului ungariei cum a facut in cazul dronei de la galati, este acelasi atac la teritoriul tariii pana la urma…
Loti Baci ești foarte consecvent dar dacă citești Constituția României ai vedea ca nu se poate.
Din pacate situatia se repeta si este tratata in bascalie! Nu intelegem de ce institutiile statului roman nu intervin si nu declara aceste persoane ca fiind „persona non grata”? Unde este Ministerul de Externe si ministresa „TOI”? Mai avem GUVERN? Mai avem PRESEDINTIE? Mai avem PARLAMENT? Mai avem institutii ablitate care sa se autosesizeze pentru „ATAC la SIGURANTA NATIONALA”??? Suntem un STAT ESUAT! Suntem UN STAT IN DISOLUTIE! Sa vina cineva in CASA TA si sa-ti spuna PLAECA, si tu nu ai drepturi aici ci NOI VREM SA STAPANIM, iar TU STAT ROMAN sa te ascunzi precum STRUTUL demonstreaza … COMPLICITATEA! Unde este CAMARILA ONG – ista platita regeste de stat???
Foarte bine ca solicita, e dreptul lui. Pana nu vine cu un dosar cu sina, o cerere stampilata (de la forul superior) si cu dop, solicitarea se respinge… 😉
As adauga vechea vorba romaneasca: nu-i prost cine cere, e prost ala care da !
Sa faca o Cerere lui George Simion ! Sa-i dea o Rezolutie ! Si cu Rezolutia sa-i Ceara Dreptul lui Nicushor Dan !
Normal ca cere!
Este cel mai mare patriot roman, decorat cu cel mai inalt ordin al Romaniei post ’89.
L-au dezgropat?Deja miroase….
Câinii latră ,caravana trece…ăstai rostul lui!