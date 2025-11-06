O puternică furtună geomagnetică lovește Pământul

O furtună geomagnetică a lovit Pământul mai devreme decât se așteptau specialiștii. Urmează o altă rundă de furtuni geomagnetice puternice în următoarele 24 până la 48 de ore, conform Space.com

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA a emis o avertizare de furtună geomagnetică de nivel G3, scrie Space.com.

Furtuna geomagnetică i-a surprins pe meteorologi peste noapte. Asta pentru că materiale provenite din erupțiile solare recente au ajuns pe Pământ  mai devreme decât se aștepta.

Acum, NOAA are o avertizare de furtună geomagnetică de nivel G3 în vigoare. Între timp, Pământul se pregătește pentru impacturi suplimentare din partea mai multor ejecții de masă coronală (CME). Acestea sunt lansate în succesiune rapidă din regiunea petelor solare AR4274.

Această CME care se apropie, combinată cu un flux rapid de vânt solar de la o gaură coronală din apropiere, ar putea declanșa o altă rundă de furtuni geomagnetice puternice în următoarele 24 până la 48 de ore. Ne putem aștepta la aurore boreale strălucitoare și dinamice, spre latitudini medii.

Aceste furtuni geomagnetice pot cauza probleme intermitente de navigație prin satelit. De asemenea pot exista întreruperi ale semnalelor radio de înaltă frecvență, precum și corecții de tensiune în sistemele energetice, în special la latitudini mari.

 

1 comentariu

  1. Toate erupțiile solare sunt îndreptate spre pământ!
    Apoi vin extratereștrii, pandemiile, trolii prorusi, criza climatica, economică, democratică și încălzirea globală.
    Mai aveți frici?

    Răspunde

