O televiziune a luat-o razna

O televiziune australiană este acuzată că a modificat imaginea unei deputate, Georgie Purcell, pe care a prezentat-o cu sânii măriți și abdomenul dezvelit.

Fotografia cu Georgie Purcell a apărut într-un buletin de știri al televiziunii Nine News. A fost dată în contextul în care deputata a criticat respingerea de către guvernul local victorian a interdicției de vânătoare de rațe, relatează BBC.

Purcell a postat imaginile originale și modificate pe rețelele de socializare, menționând cum a fost editată ținuta ei.

Nine News și-a cerut scuze și a susținut că „automatizarea prin Photoshop” este de vină.

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc

— Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024