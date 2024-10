Guvernul crește alandala salariile ducând deficitul la cel mai mare nivel înregistrat vreodată pe timp de „pace”, avertizează un economist după ce premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca s-a stabilit, miercuri, în Comitetul Naţional Tripartit că, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim va fi 4.050 de lei.

Puțin contează câți bani primești, ci puterea lor de cumpărare, subliniază economistul Bogdan Glavan. Iar aici avem o mare problemă.

5. Va determina în viitor creșterea salariului minim fiindcă, dar deja am senzația că repet, crește salariul mediu.

De această prosteală ridicolă se alege praful imediat dacă avem doi neuroni și ne amintim că, pe vremuri, când eram mai tineri, părinții noștri erau milionari. Ba chiar și bunicii erau milionari. De asta ei încă sunt obișnuiți să vorbească despre și să calculeze în milioane. I-a făcut pe toți milionari tovarășul Iliescu.

Salariile și pensiile au valoare doar dacă au acoperire în bunuri și servicii. Iar în situația de față nu au, fiindcă statul trăiește din deficite enorme, fiindcă nu are nici după ce bea apă, altminteri nu ar mări impozitele an de an.