Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena Naţională.
Oana Ţoiu poartă un tricou galben, în semn de susţinere pentru echipa naţională.
Reprezentativa României înfruntă, duminică seară, selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
Înainte de această confruntare, Austria este lider în grupă, cu 15 puncte, iar România este pe 4, cu 7 puncte. Tricolorii nu trebuie să facă paşi greşiţi pentru a obţine calificarea la turneul final al CM.
Oana Ţoiu a fost prezentă şi la un meci de la acţiunea precedentă a echipei naţionale, în septembrie.
La 5 septembrie, ea a asistat, tot pe Arena Naţională, la o partidă amicală împotriva Canadei, pierdută de tricolori cu 0-3.
Alături de ministrul de Externe au fost atunci ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, adjunctul şefului misiunii, Alys Spensley şi ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan.
Fii primul care comentează
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.