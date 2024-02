Obiectivul lui Edi Iordănescu pentru Liga Națiunilor

Cu actualul selecționer Edi Iordănescu pe bancă, România a cunoscut un paradoxal salt de la agonie la extaz în foarte scurt timp. Mai întâi, a fost șocantă retrogradare din Divizia B a Ligii Națiunilor, în condițiile în care eram considerați favoriții grupei noastre. Apoi, am gustat extazul unei calificări dincolo de așteptări la EURO 2024 de pe primul loc în grupa în care Elveția era văzută deja în Germania încă de la tragerea la sorți. Acum, România va juca în Divizia C a Ligii Națiunilor într-o grupă alături de kosovarii care ne-au întrerupt meciul de la București din preliminariile EURO 2024 pe motive politice. Deși Kosovo are destui jucători de calitate, o parte aterizând chiar în SuperLiga noastră, nu putem spune că avem o grupă grea, mai ales că în premieră și locul 2 va juca mai departe într-un baraj. A câștiga grupa ar fi un mare bonus în plus nu doar pentru revenirea în Divizia B, ci și pentru că, dacă nu am prinde unul dintre primele două locuri în preliminariile CM 2026, am mai avea o poartă de acces pentru Mondialul american prin Liga Națiunilor.

Probabil de aceea și selecționerul Edi Iordănescu, absent din motive de sănătate de la tragerea la sorți a grupelor care avut loc la Paris, și-a schmbat optica privind importanța Ligii Națiunilor și a trasat obiectivul tricolorilor. Totuși, momentan, el nu a lăsat nimic de înțeles privind continuitatea lui la națională după EURO, deși FRF are deja contractul de prelungire pe masă.

„E prematur să ne hazardăm acum în analize cu privire la adversari. Mai sunt luni bune, o perioadă de transferuri în vară care poate schimba situația multor jucători, atât de la naționala noastră, cât și de la adversare. Va conta mult cât și cum vor juca băieții noștri până la toamnă, dar și fotbaliștii rivalelor noastre din grupă.

Cert este un singur lucru, obiectivul României trebuie să fie primul loc, iar asta cu atât mai mult cu cât vorbim de o șansă importantă, în paralel cu preliminariile clasice, pentru o eventuală calificare la barajul pentru Cupa Mondială 2026”.