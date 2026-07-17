Octavian Ursulescu – prezentatorul vedetă al României, aniversat

Octavian Ursulescu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. În ciuda vârstei de senior (împlinește 79 de ani), el rămâne și acum un simbolul eleganței și al profesionalismului. Mulți îl apreciază și pentru discreția de care a dat dovadă de-a lungul anilor, în ciuda faptului că a fost mereu în cercul vedetelor de dinainte și de după revoluția din 1989.

Figura centrală a festivalurilor

Într-o epocă în care televiziunea era ceremonioasă, protocolară și, pe alocuri, puțin prea sobră, el a fost vocea, chipul și tonul care au definit divertismentul românesc.

Octavian Ursulescu a fost, înainte de 1990, figura centrală a prezentării TV. Într-o perioadă în care televiziunea română avea un singur canal, iar aparițiile pe micul ecran erau tratate ca evenimente naționale, Ursulescu era omul care dădea tonul acestor momente. A prezentat festivaluri, gale, emisiuni de divertisment și transmisiuni speciale. Multe au intrat în istoria televiziunii. Publicul îl recunoștea instantaneu. Numele lui devenise sinonim cu eleganța, cu respectul față de artiști, cu o manieră impecabilă de a comunica.

„Abonat” ca prezentator la cele mai importante festivaluri

Datorită profesionalismului său, Octavian Ursulescu era prezentatorul oficial al tuturor marilor festivaluri românești. Mulți și-l amintesc mai ales pentru Mamaia, eveniment care adunau artiști de top și care reprezenta vârful industriei muzicale românești.

De asemenea, a moderat emisiuni de divertisment care au format generații, a popularizat artiști și a creat atmosferă. Se spune că sunt mulți soliștii care ar trebui să-i mulțumească, fiindcă el i-a făcut vedete. Unii o fac, dar alții l-au uitat ușor-ușor.

Înainte de 1990, când televiziunea era controlată, rigidă și protocolară, Ursulescu reușea să aducă un strop de căldură și un zâmbet molipsitor.

Ziua lui de naștere devine astfel un moment de recunoștință. Pentru cei care au crescut cu el, este o întoarcere în timp, o reamintire a unei perioade în care prezentatorii erau adevărați ambasadori ai culturii și ai bunului gust. Pentru cei mai tineri, este ocazia de a descoperi un profesionist care a definit standardele unei meserii. Octavian Ursulescu rămâne, indiferent de epocă, un reper.

Un om care a demonstrat că televiziunea poate fi elegantă, că prezentarea poate fi artă și că respectul față de public este o valoare care nu se pierde.