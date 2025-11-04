În cadrul unei examinări a situaţiei drepturilor omului în Belarus, la sedul ONU, la Geneva, mulţi diplomaţi şi-au exprimat îngrijorările puternice faţă de deteriorarea situaţiei, pe fondul denunţării unor acte care pot constitui ”crime împotriva umanităţii”.

Examinarea Periodică Universală (EPU), în care cele 180 de state membre ONU sunt obligate să se supună, are loc la fiecare patru, cinci ani. Adjunctul ministrului belarus de Externe Igor Sekreta a respins majoritatea criticilor, despre care a spus că sunt ”amestecuri în afacerile interne” ale ţării sale.

Igor Sekreta a contestat îngrijorările exprimate de către diplomaţi.

”Ţin să subliniez că tentativele de prezentare a contravenienţilor (…) drept deţinuţi politici sau victime ale libertăţii de exprimare sunt larg exagerate”, a declarat el.

Ambasadoare britanică însărcinată cu drepturile omului la Geneva Eleanor Sanders a denunţat ”reprimarea generalizată a societăţii civile, presei independente şi opoziţiei politice” în Belarus începând din 2020.

Organizaţii de apărarea drepturilor omului estimează în continuare la aproximativ 1.000 numărul deţinuţilor politici în Belarus. Țara este condusă începând din 1994 de către Aleksandr Lukaşenko, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Mulţi dintre deținuții actuali au fost arestați în timpul reprimării ce a urmat realegerii contestate a lui Lukașcenko în 2020. Ei au fost inculpați în baza unor acuzaţii considerate de către organizaţiile de drepturile omului ca fiind de natură politică.

Ambasadoarea Belarusului Larisa Belskaia a denunţat tentative ale unor ţări din Occident de a ”manipula subiectul prin avansarea unor versiuni despre pretinsa ilegalitate a rezultatelor alegerilor prezidenţiale”. Belskaia consideră că aceasta este o tentativă de justificare a sancţiunilor impuse ţării sale.

Unii diplomaţi au cerut Belarusului să-şi înceteze susţinerea Rusiei în Războiul din Ucraina.

Reprezentantul Rusiei, Evgheni Ustinov, a spus că abordarea statelor occidentale în privința Belarusului este una politizată.