Orban, către Zelenski: Nicio țară nu a aderat la UE prin șantaj

Președintele Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la aderarea la UE, a declarat, luni, premierul ungar Viktor Orban.
„(Zelenski) folosește din nou tactica sa obișnuită de șantaj moral pentru a împinge țările să-i susțină eforturile de război”, a scris Orban. „Ungaria nu are nicio obligație morală de a susține aderarea Ucrainei la UE”,
„Nicio țară nu a intrat vreodată în UE prin șantaj – și nici de data aceasta nu se va întâmpla acest lucru. Tratatul UE nu lasă loc de ambiguitate: aderarea este decisă de statele membre, în unanimitate”.
Declarația a urmat afirmației lui Zelenski din 26 septembrie, potrivit căreia drone de recunoaștere, aparținând probabil Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei în apropierea frontierei comune. Ca răspuns la acuzații, Orban a declarat că Ucraina „nu este o țară suverană”.
Orban a citat un sondaj care arată că majoritatea maghiarilor se opun aderării Ucrainei la UE. Sondajul a fost criticat pentru credibilitatea și transparența sa. The Kyiv Independent relatează însă că testele au arătat că respondenții puteau vota de mai multe ori folosind adrese de e-mail diferite.
