Ordinul arhitecților: Codul urbanismului, transformat în armă politică

Ordinul Arhitecților din România (OAR) filiala București critică centralizarea autorizațiilor la PMB. Reprezentanții OAR avertizează că președintele Nicușor Dan folosește Codul urbanismului ca presiune politică pentru impunerea rezultatului referendumului privind reorganizarea Capitalei.
Nicușor Dan se întâlneşte, la Cotroceni, cu reprezentanţi ai fostei coaliţii, pe tema Codului Urbanismului
Intr-un comunicat remis Cotidianul.ro, arhitecții atrag atenția că această centralizare nu este o soluție tehnică, ci o strategie politică mascată. În acest fel, PMB ar deveni unicul centru de putere urbanistică, înainte ca Legislativul să decidă asupra reorganizării Capitalei. În locul unei reforme administrative coerente, măsura riscă să creeze un precedent periculos: modificarea legislației urbanismului pentru a obține, pe cale indirectă, efectele unui referendum pe care Parlamentul nu l-a pus încă în aplicare, mai susțin ei.
Coerența urbană nu se construiește prin mutarea unei semnături, ci prin documentații actualizate, reguli comune și coordonare reală între PMB și sectoare, subliniază Filiala București a OAR.
Centralizarea integrală, realizată fără reformă administrativă, fără digitalizare și fără evaluarea capacității PMB, nu este o soluție profesională, ci o mișcare politică.
Arh. Olivia Collavini avertizează că „o centralizare integrală a competențelor de autorizare, realizată fără o pregătire administrativă prealabilă și fără o capacitate instituțională demonstrată, nu reprezintă o soluție sustenabilă”. În contextul presiunilor politice, mesajul devine și mai clar: urbanismul nu poate fi transformat în instrument de forțare legislativă.
PMB – instituția care deja întârzie, dar vrea să preia tot
Experiența ultimilor ani arată că documentațiile gestionate de PMB depășesc frecvent termenele legale. Extinderea competențelor asupra tuturor autorizațiilor ar însemna multiplicarea întârzierilor. Arh. Raluca Șoaită subliniază la rândul său că, fără reformă administrativă profundă, digitalizare integrală și resurse adecvate, centralizarea va concentra disfuncționalitățile „într-un singur punct”.
Codul urbanismului – folosit ca pârghie politică
Prin propunerea ca PMB să emită toate autorizațiile, președintele Nicușor Dan creează un mecanism care ar produce, de facto, efectele reorganizării Capitalei, chiar dacă Parlamentul nu a adoptat încă legislația necesară pentru implementarea referendumului, mai susține OAR București. Forul citat avertizează că urbanismul nu poate fi folosit ca substitut pentru decizia politică și că orice reorganizare administrativă trebuie să fie rezultatul unui proces legislativ transparent, nu al unei presiuni indirecte exercitate prin Codul amenajării teritoriului.
Înainte de orice centralizare, arhitecții consideră că este nevoie de simplificarea procedurilor, digitalizare integrală, trasabilitate și transparență, clarificarea responsabilităților, consolidarea capacității administrative, respectarea termenelor și reguli urbanistice unitare.
Mesajul este limpede: coerența urbană se construiește prin planificare, reguli comune și capacitate administrativă, nu prin presiune politică și centralizare forțată.
Filiala București își exprimă disponibilitatea pentru dialog profesionist, dar avertizează că o reformă făcută în grabă, cu obiective politice, poate afecta dezvoltarea Capitalei pe termen lung.
4 comentarii
In Bucuresti, pe fiecare palma de spatiu verde, arhitectii au aprobat bloc cu 3-4 etaje, la iesirea din Parcul Circului, pe terenul parcului, arhitectii au plantat un bloc cu 12 etaje o monstruozitate. Nu le pasa…
Este lăudabil faptul că prin proiectul de lege privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) se doreşte SIMPLIFICAREA procesului de dobândire a diverselor autorizații de construire, dar există şi alte PROBLME DE FOND (!), care ar trebui soluţinate prin implemenatrea acestui cod.
Inainte de a aprecia prevederile viitorului cod, consider că ar trebui să cunoaştem conjunctura şi cauzele pentru care obţinem rezultate nemulţumitoare în domeniul calităţii şi a disciplinei din construcţii.
In proiectul de cod s-au introdus PALEATIVE, care pot fi apreciate doar de necunoscătorii domeniului. Principiile şi mecanismele care funcţionează în Uniunea Europeană sunt altele. Este o ILUZIE că viitorul cod poate aduce rezultate mai bune, atât timp cât NICI DEZIDERATELE IMPORTANTE descrise în „EXPUNEREA DE MOTIVE” a proiectului, NU VOR FI IMPLEMENTATE în viitorul cod.
CONCRET. „Prin intermediul Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor se propune un proces major de reformare care să permită o reconcepere și o abordare inovativă a proceselor”. Insă PROCESUL MAJOR DE REFORMARE LIPSEŞTE CU DESĂVÂRŞIRE din CATUC.
SOLUŢII pentru REFORMARE EXISTĂ. Problema este că MODELE PERFORMANTE, care şi-au probat eficienţa în ţări ale UE dezvoltate, NU SE DOREŞTE SĂ FIE IMPLEMENTATE ÎN ROMÂNIA !.
Vă propun să analizaţi două articole, publicate de „Revista Construcţiilor” intitulate „CODUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI CONSTRUCȚIILOR ÎNTRE VIS ŞI REALITATE” şi DUPĂ ACEEA SĂ TRAGEŢI CONCLUZII.
Dacă veţi analiza şi DOCUMENTELE publicate în BIBLIOGRAFIA de la finalul articolelor vă puteţi forma o imagine şi mai obiectivă.
https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2022/05/01/codul-amenajarii-teritoriului-urbanismului-si-constructiilor-intre-vis-si-realitate-ii/
https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2022/03/01/codul-amenajarii-teritoriului-urbanismului-si-constructiilor-intre-vis-si-realitate-i/
Doamna ziarist sa citeasca legea adm.publice. Fiecare sector este autonom urbanistic si da avize cum vrea si cui vrea. Va invitam sa mergeti pe strazile cu case vechi pe str. G.Ionescu, Alex cel Bun, Pargari, Soltuz, M.Eminescu, Viitorului, etc. Sa vedeti daca exista reguli de arhitectura, estetica, regim de inaltime, aliniere stradala, incadramente fatade, toate arata haos si coruptie. Va invit sa vedeti Tururile cicliste, Spania, Italia, Franta, Elvetia sa vedeti ca localitatile mici si mari au reguli stricte de constructii. Nu faci o casa cu acoperis si alipita una cu terasa neteda…Nu exista borduri stradale de 20- 25 cm, iar la toate intrarile de case si blocuri sunt lasate cu pante mici, fara a strica trotuarele.
Mafia OAR, coruptii ISC local si teroristii UDMR ( Cseke Attila ) sunt in spatele proiectelor falsificate, avizelor/autorizatiilor ISC/ISU falsificate si expertizelor MLPAT falsificate si distruse cu arhivele ISC Regional si cu tot.