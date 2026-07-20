Ordinul arhitecților: Codul urbanismului, transformat în armă politică

Ordinul Arhitecților din România (OAR) filiala București critică centralizarea autorizațiilor la PMB. Reprezentanții OAR avertizează că președintele Nicușor Dan folosește Codul urbanismului ca presiune politică pentru impunerea rezultatului referendumului privind reorganizarea Capitalei.

Intr-un comunicat remis Cotidianul.ro, arhitecții atrag atenția că această centralizare nu este o soluție tehnică, ci o strategie politică mascată. În acest fel, PMB ar deveni unicul centru de putere urbanistică, înainte ca Legislativul să decidă asupra reorganizării Capitalei. În locul unei reforme administrative coerente, măsura riscă să creeze un precedent periculos: modificarea legislației urbanismului pentru a obține, pe cale indirectă, efectele unui referendum pe care Parlamentul nu l-a pus încă în aplicare, mai susțin ei.

Coerența urbană nu se construiește prin mutarea unei semnături, ci prin documentații actualizate, reguli comune și coordonare reală între PMB și sectoare, subliniază Filiala București a OAR.

Centralizarea integrală, realizată fără reformă administrativă, fără digitalizare și fără evaluarea capacității PMB, nu este o soluție profesională, ci o mișcare politică.

Arh. Olivia Collavini avertizează că „o centralizare integrală a competențelor de autorizare, realizată fără o pregătire administrativă prealabilă și fără o capacitate instituțională demonstrată, nu reprezintă o soluție sustenabilă”. În contextul presiunilor politice, mesajul devine și mai clar: urbanismul nu poate fi transformat în instrument de forțare legislativă.

PMB – instituția care deja întârzie, dar vrea să preia tot

Experiența ultimilor ani arată că documentațiile gestionate de PMB depășesc frecvent termenele legale. Extinderea competențelor asupra tuturor autorizațiilor ar însemna multiplicarea întârzierilor. Arh. Raluca Șoaită subliniază la rândul său că, fără reformă administrativă profundă, digitalizare integrală și resurse adecvate, centralizarea va concentra disfuncționalitățile „într-un singur punct”.

Codul urbanismului – folosit ca pârghie politică

Prin propunerea ca PMB să emită toate autorizațiile, președintele Nicușor Dan creează un mecanism care ar produce, de facto, efectele reorganizării Capitalei, chiar dacă Parlamentul nu a adoptat încă legislația necesară pentru implementarea referendumului, mai susține OAR București. Forul citat avertizează că urbanismul nu poate fi folosit ca substitut pentru decizia politică și că orice reorganizare administrativă trebuie să fie rezultatul unui proces legislativ transparent, nu al unei presiuni indirecte exercitate prin Codul amenajării teritoriului.

Înainte de orice centralizare, arhitecții consideră că este nevoie de simplificarea procedurilor, digitalizare integrală, trasabilitate și transparență, clarificarea responsabilităților, consolidarea capacității administrative, respectarea termenelor și reguli urbanistice unitare.

Mesajul este limpede: coerența urbană se construiește prin planificare, reguli comune și capacitate administrativă, nu prin presiune politică și centralizare forțată.

Filiala București își exprimă disponibilitatea pentru dialog profesionist, dar avertizează că o reformă făcută în grabă, cu obiective politice, poate afecta dezvoltarea Capitalei pe termen lung.