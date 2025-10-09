Papa Leon XIV: Agenţiile de presă, „pavăză” împotriva abuzurilor inteligenţei artificiale

Papa Leon al XIV-lea a salutat joi munca „preţioasă” a agenţiilor de presă, considerând-o „pavăză” împotriva „nisipurilor mişcătoare ale aproximării şi post-adevărului”, într-o perioadă în care inteligenţa artificială (IA) accentuează proliferarea informaţiilor false. „Lumea are nevoie de informaţii libere, riguroase şi obiective”, a declarat papa american în cadrul unei audienţe la Vatican în faţa membrilor conferinţei Minds International, o asociaţie care reuneşte principalele agenţii de presă mondiale.

„Datorită muncii voastre răbdătoare şi riguroase, puteţi constitui un bastion împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, caută să creeze conflicte pentru a domina prin divizare; un bastion al civilizaţiei împotriva nisipurilor mişcătoare ale aproximării şi post-adevărului”, a adăugat el.

Potrivit papei, el însuşi obiectul unor „deep fakes” cu videoclipuri false pe reţelele sociale în care apare rostind discursuri inventate cu ajutorul AI, „serviciul preţios” al agenţiilor de presă „trebuie să servească drept antidot împotriva proliferării informaţiilor fără valoare”. „Algoritmii generează conţinut şi date la o scară şi o viteză nemaiîntâlnite până acum. Dar cine îi guvernează?”, a întrebat liderul celor 1,4 miliarde de catolici.

Într-un context în care AI contribuie la slăbirea încrederii opiniei publice în mass-media tradiţională, Leon al XIV-lea a făcut apel la vigilenţă „pentru ca informaţiile şi algoritmii care le guvernează astăzi să nu fie în mâinile câtorva”. Papa în vârstă de 70 de ani a reiterat, de asemenea, apelul său, lansat la scurt timp după alegerea sa în mai, pentru eliberarea jurnaliştilor „persecutaţi şi închişi pe nedrept pentru că au încercat să-şi facă meseria de informare”.

„A fi jurnalist nu poate fi niciodată considerat o crimă, ci un drept care trebuie protejat”, a declarat el, aducând un omagiu reporterilor ucişi în misiune, „victime ale ideologiei războiului”. „Nu trebuie să-i uităm! Dacă astăzi ştim ce s-a întâmplat în Gaza, în Ucraina şi în toate celelalte ţări însângerate de bombe, este în mare parte datorită lor”, a continuat Leon al XIV-lea.

De la alegerea sa în mai, succesorul Papei Francisc a atras atenţia în repetate rânduri asupra „provocărilor” pe care le ridică dezvoltarea AI: considerând-o un instrument şi nu un scop, el solicită cadre juridice centrate pe demnitatea umană.