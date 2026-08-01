Parlamentul a găsit portița pentru a-i asigura banii Anei Bărbosu în procesul de la TAS pentru medalia de bronz de la JO 2024

Ana Maria Bărbosu a câștigat medalia de bronz în finala de la sol, însă rezultatul a fost contestat de echipa Statelor Unite. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis că solicitarea depusă de antrenoarea americană a fost înregistrată după expirarea termenului regulamentar (un minut), astfel că medalia a rămas oficial în posesia sportivei din România.
Jordan Chiles (SUA) primise inițial medalia la Paris, după modificarea notei în urma contestației. Ulterior, partea americană a sesizat Tribunalul Federal din Elveția, care a retrimis cauza spre rejudecare la TAS.
Potrivit inițiatorilor amendamentului, apărarea în acest proces ar presupune costuri estimate la aproximativ 100.000 de euro. Până acum, Comitetul Olimpic și Sportiv Român nu putea utiliza fondurile pe care le avea disponibile pentru plata avocaților, din cauza limitărilor prevăzute de cadrul legal.
Prin amendamentul adoptat, această restricție este eliminată, iar COSR va putea finanța reprezentarea juridică a Anei Maria Bărbosu în procesul aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv.
Șeful Camerei Deputaților: Dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că „este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român care concurează pentru drapelul tricolor”.
„Dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi”, a adăugat președintele Camerei Deputaților, pe pagina sa de Facebook.
Ana Bărbosu, suspendată doi ani pentru că a ratat trei controale antidoping
Ana Maria Bărbosu a primit, în luna aprilie, o suspendare de doi ani după ce a fost declarată „neprezentată” la un control antidoping din România, și altor două din SUA. Decizia nu este însă definitivă.
5 comentarii
Plus. PSD dau bani că pot, nu sunt ai lor. Dar să ascundă numerarul şi activele în criptomonede, din declarațiile de avere, pot, nu domnule Claudiu Manda?
Bărbosu nu are de ce să primească bani din partea contribuabililor români, ca eventual să îşi rezolve o problemă personală. De ce nu a organizat Sorin Grindeanu o colectă la colegii de la PSD, să scoată din cutiile de pantofi nişte cupiuri de bancnote euro. Sau dacă este aşa de ce nu îi decontăm noi, cetățenii, Simonei Halep costurile luptei cu TAS? Cine este Halep, cine este Bărbosu? Pentru Halep nu, pentru Bărbosu, da? Bărbosu ar trebui să iasă public să refuze, dacă are demnitate. Politicieni de două parale. Sforăitori, aroganți, demagogi. PSD.
Eu nu mai vreau ca Romania sa mai castige medalii la JO si CM-uri pentru ca tot pe noi ne costa bani. La D Popovici, contabila a luat cat a luat si el. Si daca a castigat o medalie trebuie sa ii dam bani toata viata, sa-si castige existenta facand ceva pentru societate, sa se faca salvamar, sa isi faca o scoala si sa invete copii sa inoate, sa se faca profesor si sa scoata noi campioni. La fel si cu fata asta, mai dam 100k, ii mai dam si ei renta viagera. JO de iarna au fost perfecte, zero medalii, chiar am sarbatorit ca am scapat de alte cheltuieli, desi este posibil sa fi premiat locul 5, au facut unii lobby.
Deci au găsit o metodă de a încasa bani aceste organizații mondiale .. îți dă medalie te bucuri …. după contestă ii dă la altul după să împaci omul fata care a muncit (toți sportivii merita medalii mai ales cei calificați la JO) si după staul se justifice și judece in fața telespectatorilor și a opiniei publice da bani …pentru proces
Extrem de interesant de vazut devizul cu fundamentarea costului de 100 mii stabilit de acei avocati si desfasurarea devizului.
Oare se justifica valoarea reala a muncii avocatilor cu valoarea costurilor ?