Parlamentul a găsit portița pentru a-i asigura banii Anei Bărbosu în procesul de la TAS pentru medalia de bronz de la JO 2024

Ana Maria Bărbosu a câștigat medalia de bronz în finala de la sol, însă rezultatul a fost contestat de echipa Statelor Unite. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis că solicitarea depusă de antrenoarea americană a fost înregistrată după expirarea termenului regulamentar (un minut), astfel că medalia a rămas oficial în posesia sportivei din România.

Jordan Chiles (SUA) primise inițial medalia la Paris, după modificarea notei în urma contestației. Ulterior, partea americană a sesizat Tribunalul Federal din Elveția, care a retrimis cauza spre rejudecare la TAS.

Potrivit inițiatorilor amendamentului, apărarea în acest proces ar presupune costuri estimate la aproximativ 100.000 de euro. Până acum, Comitetul Olimpic și Sportiv Român nu putea utiliza fondurile pe care le avea disponibile pentru plata avocaților, din cauza limitărilor prevăzute de cadrul legal.

Prin amendamentul adoptat, această restricție este eliminată, iar COSR va putea finanța reprezentarea juridică a Anei Maria Bărbosu în procesul aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Șeful Camerei Deputaților: Dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că „este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român care concurează pentru drapelul tricolor”.

„Dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi”, a adăugat președintele Camerei Deputaților, pe pagina sa de Facebook.

Ana Bărbosu, suspendată doi ani pentru că a ratat trei controale antidoping