Parteneriatul Strategic România-SUA, evocat într-o scrisoare trimisă la Institutul Levant

Bill Clinton evocă Parteneriatul Strategic România-SUA, lansat împreună cu Emil Constantinescu, într-o scrisoare trimisă la Institutul Levant

În ziua prăznuirii Sfântului Emilian de la Durostorum, cu mare întârziere față de data expedierii, pe adresa Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a sosit o scrisoare din partea fostului președinte american Bill Clinton, în care acesta evoca lansarea Parteneriatului Strategic România-SUA.

În scrisoarea adresată președintelui Emil Constantinescu, președintele Clinton mărturisește că își amintește memorabila sa călătorie în România de parcă ar fi fost ieri și subliniază:

Faptul că am putut sprijini poporul român în zorii independenței sale post-sovietice, și că am avut ocazia de a construi un parteneriat transatlantic trainic, fundamentat pe valorile împărtășite ale libertății și democrației, va rămâne pentru totdeauna unul dintre cele mai mari onoruri din viața mea. Vă rămân profund recunoscător pentru faptul că am avut ocazia de a lucra împreună îndeaproape în timpul mandatelor noastre în cadrul acestor inițiative, și că am putut întări legăturile de prietenie dintre țările noastre.

Cu 28 de ani în urmă (11 iulie 1997), în discursul susținut în Piața Universității din București, Bill Clinton declara:

Președintele dumneavoastră și cu mine am căzut de acord să stabilim un parteneriat strategic între națiunile noastre; un parteneriat important pentru America, pentru că România este importantă pentru America, importantă în sine și importantă ca model în această parte dificilă a lumii. România poate arăta oamenilor din această regiune și, de fapt, oamenilor din întreaga lume, că există o cale mai bună decât conflictul, divizarea și represiunea. Aceasta este cooperarea, libertatea și pacea.

Președinții Bill Clinton și Emil Constantinescu sunt legați de o prietenie care durează de peste 30 de ani. Prima lor întâlnire a avut loc în anul 1994, când Emil Constantinescu era liderul opoziției din România și a fost invitat la Washington, iar cea mai recentă la Berlin, la „Gala Democrației”, organizată în cadrul „Forumului mondial privind viitorul democrației, tehnologiei și umanității” (18-19 martie 2025). Cu această ocazie, președintelui Bill Clinton, i s-a decernat premiul „Omul păcii în secolul 20” pentru încheierea războaielor din Bosnia, Kosovo, Iugoslavia, Irlanda de Nord, Israel/Palestina și Timorul de Est. Recunoscut pentru eforturile sale neobosite de a institui o „Cultură a Păcii prin educație”, președintele Constantinescu a fost invitat să rostească o Laudatio:

Președintele Clinton este unul din acei conducători rari din istoria lumii care și-au folosit Puterea pentru a-și transforma Destinul în Misiune. Misiunea de a se pune în slujba Umanității. În acest caz, Puterea nu mai este legată de considerente financiare sau combinații politice, ci de credința în valorile morale fundamentale. William Jefferson Clinton a rămas și după terminarea mandatului său prezidențial un apărător neobosit al drepturilor cetățenilor, un activist devotat al acțiunilor umanitare, un făcător de pace, acceptat datorită respectului pe care și l-a câștigat de-a lungul vieții.

