Patru medalii pentru români la Olimpiada Internațională de Chimie

Patru medalii, dintre care una de aur, au fost obținute de elevii români la cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie (IChO 2026). Românii vor mai aduce acasă două medalii de argint și una de bronz de la competiția desfășurată între 10 și 19 iulie, la Tashkent, în Republica Uzbekistan, anunță reprezentanții Ministerului Educației.

Lotul național a impresionat printr-o evoluție constantă, matură, demonstrând nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o stăpânire impecabilă a probelor practice. De altfel, acestea sunt considerate printre cele mai dificile din competițiile internaționale de profil.

Aurul a fost câștigat de Ursachescu Matei Gabriel, elev al Colegiului Național „B.P. Hasdeu“ din Buzău. El a reușit să se remarce prin acuratețea rezolvărilor și prin siguranța cu care a abordat fiecare etapă a concursului. Două medalii de argint au fost obținute de Alexe Mihnea Gabriel, de la CN de Informatică „Tudor Vianu” București, și Stanciu Mihai, de la CN „Moise Nicoară” Arad. Cei doi au demonstrat o pregătire de excepție și o capacitate de analiză rapidă în fața unor probleme complexe. Medalia de bronz a revenit lui Anghel Tudor Ștefan. Rezultatul elevului Colegiului Național „B.P. Hasdeu“ Buzău a completat astfel palmaresul României la această ediție.

România, în elita mondială a chimiei

Rezultatele nu sunt întâmplătoare. Elevii au beneficiat de o pregătire intensă, teoretică și practică, susținută de cadrele didactice ale Facultății de Chimie a Universității din București. Coordonarea lotului a fost asigurată de prof. dr. Daniela Bogdan, de la Colegiul Național „Sf. Sava” București, și conf. univ. dr. Mihaela Matache, de la Facultatea de Chimie a Universității din București.

Participarea României la IChO 2026 reconfirmă poziția țării noastre în elita mondială a chimiei și demonstrează că investiția în educație, rigoare și mentorat produce rezultate palpabile. Într-un context global competitiv, performanțele acestor elevi sunt o dovadă că pasiunea, disciplina și excelența academică pot transforma orice vis într-o reușită.