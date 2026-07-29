Anunțul a fost făcut miercuri seară de fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu.

Hotărârea instanței supreme franceze pune capăt unei lungi bătălii juridice și face ca ordinul de extrădare să devină executoriu.

„Curtea de Casație a Franței a respins recursul lui Paul de Romania, împotriva hotărârii Curții de apel Paris care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei”, scrie Radu Marinescu pe pagina sa de Facebook.

„Este un succes deosebit al autorităților judiciare romane, al Ministerului de Justiție, al echipei care a lucrat profesionist la cooperarea judiciară internațională în timpul mandatului meu”, arată Marinescu.

El spune că „după mai multe refuzuri succesive de predare am perseverat, s-a sesizat CJUE care a dat dreptate României, am revenit cu solicitarea de predare și în final am triumfat definitiv! Paul de România se adaugă galeriei de condamnați sau urmăriți penal cu notorietate aduși în România în timpul mandatului meu”.

Cum a fost condamnat Paul-Philippe

Paul-Philippe Lambrino, care între timp și-a luat buletin de România și s-a autointitulat „Al României (nume de familie) Paul” a fost trimis în judecată de DNA la data de 18 mai 2016, în dosarul „Ferma Băneasa”.

Dosarul privește retrocedări ilegale de terenuri și obținerea frauduloasă a unor proprietăți foarte valoroase, inclusiv Ferma Regală Băneasa și terenuri din zona Pădurii Snagov.

Condamnarea a venit patru ani mai târziu, în decembrie 2020, din partea Curții Supreme, care i-a dat 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare.

El a fost acuzat de cumpărare de influență și pentru implicarea în mecanismul prin care se urmărea obținerea acelor retrocedări. În primă instanță primise o pedeapsă cu suspendare, însă aceasta a fost înăsprită în apel.

Prejudiciul total estimat în dosar este de peste 145 de milioane de euro.

Alături de el au mai fost condamnați omul de afaceri Beny Steinmetz – 5 ani și consultantul Tal Silberstein – 5 ani. Remus Truică, cândva fost șef de cabinet al premierului Adrian Năstase, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, dar a fost eliberat condiționat în iulie 2024, după ce executase aproximativ jumătate din pedeapsă.

Cum funcționa mecanismul infracțional

Conform rechizitoriului și hotărârii instanței, schema funcționa astfel: își susținea drepturile succesorale asupra unor proprietăți ale fostei Case Regale iar apoi încheia înțelegeri cu oameni de afaceri și intermediari. Printre ei se afla și Remus Truică.

Aceștia urmau să folosească influența asupra unor funcționari și persoane cu putere de decizie pentru a obține retrocedările.

La schimb, aceștia urmau să primească o parte importantă din valoarea bunurilor regale recuperate ilegal.

După pronunțarea sentinței definitive, Paul al României a părăsit România și a fost dat în urmărire internațională.

În anii care au urmat au existat proceduri de arestare și extrădare în mai multe state europene, desfășurate separat de condamnarea propriu-zisă.

Cine este Paul al României

Paul-Philippe Hohenzollern este nepotul regelui Carol al II-lea și una din cele mai controversate figuri asociate fostei familii regale române.

S-a născut la 13 august 1948, la Paris. Este fiul lui Carol Mircea Lambrino și al lui Hélène Henriette Nagavitzine.

Tatăl său, Carol Mircea Lambrino, era fiul rezultat din prima căsătorie a regelui Carol al II-lea cu Ioana Valentina (Zizi) Lambrino. Această căsătorie a fost anulată în 1919 de instanțele române, ceea ce a generat, timp de decenii, dispute privind statutul descendenților.

Paul Lambrino susține că este moștenitorul legitim al drepturilor dinastice ale regelui Carol al II-lea și, prin urmare, adevăratul șef al Casei Regale a României.

Această pretenție nu este recunoscută de Casa Regală a României, condusă după moartea regelui Mihai I de Margareta a României.