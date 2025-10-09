PE respinge moțiunile împotriva Comisiei von der Leyen

Parlamentul European a respins joi, la Strasbourg, cu o largă majoritate, cele două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, una a extremei drepte și cealaltă a stângii radicale, relatează agențiile internaționale de presă.

Niciuna dintre cele două moțiuni care au vizat Comisia Europeană nu a reunit minimum de voturi necesar de 361 de voturi din cei 720 de eurodeputați, prima fiind votată de 179 de europarlamentari, iar a doua de 133.

Împotriva primei moțiuni au votat 378 de eurodeputați din grupurile centriste, iar împotriva celei de a doua 388. În total au fost exprimate 594 de voturi din 720 posibile, ceea ce înseamnă din nou că peste o sută de membri ai PE fie au absentat de la vot, fie au fost prezenți și nu au dorit să voteze.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat satisfacția după voturi privind ”susținerea puternică” de care se bucură în Parlamentul European.

”Apreciez profund susținerea puternică primită astăzi”, a postat ea pe rețeaua socială X, după respingerea, în jurul prânzului, a celor două moțiuni de cenzură.

Ursula von der Leyen a pledat luni seară, în dezbaterea comună a celor două moțiuni, pentru unitate între forțele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar.

Pe 10 iulie, PE a mai respins o moțiune de cenzură împotriva CE, inițiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cu 175 de voturi ”pentru”, 360 ”împotrivă” și 18 abțineri.