Peisaje de vis și pajiști cu flori sălbatice. Cele mai spectaculoase trasee de drumeție din Europa

Aventuri la înălțime în Italia și Elveția

Pentru cei care nu se tem de înălțimi, Coasta Amalfi din Italia oferă legendarul traseu Sentiero degli Dei (Cărarea Zeilor). Săpat direct în stânca vertiginoasă, drumul oferă priveliști paradisiace către insula Capri. Traseul de aproximativ 10 kilometri pornește din satul liniștit Bomerano (Agerola) și se încheie în pitorescul, dar aglomeratul Positano. Un alt traseu italian extrem de apreciat este Calea Ponale, o drumeție de aproape 10 kilometri deasupra Lacului Garda. Traseul trece prin tuneluri vechi săpate în stâncă, pe lângă ferme mici și podgorii, oferind panorame spectaculoase asupra lacului înainte de a ajunge în valea Ledro, precum scrie The Guardian.

În Elveția, familiile cu copii pot opta pentru o experiență mai ușoară, dar la fel de vizuală. Luând telecabina spre Männlichen, turiștii pot parcurge Panoramaweg până la Kleine Scheidegg. Este o plimbare de aproximativ 5 kilometri, ideală pentru cei mici, care oferă o panoramă glorioasă a Alpilor Bernezi, cu vedere directă spre faimoasele vârfuri Eiger și Mönch, presărată cu locuri de joacă alpine ingenioase.

Sălbăticia Europei de Nord și magia Caucazului

Nordul Europei vine cu provocări și recompense unice. În Laponia suedeză, o secțiune a faimosului traseu Kungsleden, între Abisko și Nikkaluokta, promite o deconectare totală de la lumea digitală. Drumeții se pot bucura de fenomenul soarelui de la miezul nopții, pot observa reni în libertate și își pot relaxa mușchii în saunele amenajate de-a lungul traseului.

Mai la sud, în Polonia, Munții Tatra ascund unul dintre cele mai frumoase trasee glaciare: Drumeția celor Cinci Lacuri. Pornind din Palenica Białczańska, traseul urcă printre pârâuri până la faimoasa cabană Dolinie Pięciu Stawów, unde turiștii se pot încălzi cu o supă tradițională de secară (żurek). Efortul este răsplătit la final de vederea lacului Morskie Oko („Ochiul Mării”), o întindere de apă sclipitoare înconjurată de pereți verticali de stâncă.

Un loc de neratat pentru aventurieri este regiunea Svaneti din Georgia. Traseul Ushguli – Mestia, parte a potecii Transcaucaziene, este descris ca un platou de filmare: turnuri antice de piatră, bazine glaciare perfecte pentru o baie rece, cai sălbatici și pajiști inundate de flori și fluturi.

Canioane, păduri și țărmuri iberice

Spania se mândrește cu Ruta del Cares în munții Picos de Europa, un defileu unde cărarea, deseori îngustă, traversează tuneluri și cascade până în satul izolat Caín. Pentru peisaje mai blânde, valea Wildschönau din Austria este o explozie de flori alpine și poteci excelent marcate. O urcare până pe vârful Joelspitze, printre flori de gențiană, se încheie perfect, conform tradiției locale, cu un ștrudel cu mere.

În Germania, Pădurea Neagră ascunde un traseu idilic de aproximativ 11 kilometri între Kniebis și Baiersbronn, presărat cu cascade și puncte de belvedere, perfect pentru a fi încheiat cu o sesiune de înot la ștrandul local. Nu în ultimul rând, Portugalia demonstrează că drumețiile de coastă sunt la fel de spectaculoase. O plimbare la răsărit pe traseul de 11 kilometri dintre Ponta da Piedade și Praia da Luz, în regiunea Algarve, dezvăluie stânci aurii de calcar, golfuri ascunse și, cu puțin noroc, grupuri de delfini înotând în apele Oceanului Atlantic.

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