Pericolul unui război nuclear este mare și trebuie oprit (video)

Pericolul unui război nuclear este mare și trebuie oprit. Este avertismentul care reiese dintr-o conferință de presă de urgență la care au luat parte Scott Ritter, fost inspector de arme al ONU și ofițer de informații marină americane; col. Richard H. Black (ret.), fost șef al Diviziei de drept penal a Armatei SUA de la Pentagon și fost senator al statului Virginia,Helga Zepp-LaRouche: fondator și președinte al Institutului Schiller și col. Lawrence Wilkerson (ret.), fost șef de personal al secretarului de stat al Statelor Unite, Colin Powell.

Locul de desfășurare a fost Clubul Național de Presă din Washington DC. La conferință, au participat prin Zoom jurnaliști din întreaga lume.. În plus, aproape 2.000 de oameni au urmărit un flux live al Institutului Schiller, alții s-au alăturat prin alte locații electronice.

Moderatorul Institutului Schiller, Dennis Speed, a observat că, printre alții, Scott Ritter și Helga Zepp- LaRouche au fost enumerați ca ținte de către Centrul de Combatere a Dezinformarii (CCD) al Ucrainei, finanțat de SUA. Ritter a primit recent un tratament șocant la ordinul Departamentului de Stat, când a fost împiedicat să se îmbarce într-un avion pentru a participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg din Rusia, iar pașaportul i-a fost confiscat.

Ritter a deschis evenimentul, afirmând că subiectul principal al oricărei știri din SUA ar trebui să fie pericolul acut al războiului nuclear. Oamenii spun în mod greșit că criza rachetelor din Cuba a fost cel mai aproape de război nuclear, a remarcat el. Doar că pe vremea aceea, a intrat pe fir diplomația. Astăzi, ambasadorul Anatoly Antonov, un specialist de top în controlul armelor, stă în ambasada Rusiei de pe Wisconsin Avenue din Washington, DC, „și telefonul lui nu sună”. După sfârșitul Uniunii Sovietice, America a decis să mențină un avantaj strategic și a început să se retragă din tratatele de control al armelor. Treptat, descurajarea a făcut loc unei doctrine de luptă nucleară. „Cea mai mare amenințare pentru noi”, a insistat Ritter, „este politica americană privind armele nucleare” afirmând și că doar prin răbdarea conducerii ruse

am evitat războiul nuclear.

Col. Richard Black a continuat tema: „Doctrina noastră nucleară îi acordă președintelui Statelor Unite autoritatea plenară — autoritate neîngrădită” — să declanșeze un război nuclear din orice motiv.

Aceasta este diferită de doctrina rusă sau chineză; Doctrina rusă este defensivă, iar armele nucleare vor fi folosite doar dacă țara este sub atac nuclear sau dacă existența suverană a națiunii este amenințată în alt mod. „Ucraina nu a fost niciodată un interes vital al Statelor Unite”, a spus Black, adăugând că războiul a început pentru a stabili dacă Ucraina va fi integrată în NATO și că armele nucleare ar putea fi staționate acolo, suficient de aproape încât Rusia să nu aibă timp să răspundă la o primă lovitură. După ce Rusia a intrat în Ucraina în februarie 2022, negocierile de pace au început în patru zile. După două luni, erau practic la un acord. Apoi, prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost trimis la Kiev pentru a le

spune ucrainenilor: „Renunțați la aceste discuții de pace, reveniți la munca importantă a luptei”.

Pe scurt, Black a spus: „Toată această mare mare de vărsări de sânge care a urmat a fost în mare parte inutilă”. El a descris provocări americane și lansate de NATO, cum ar fi sabotarea conductei Nord Stream, care a aruncat economia germană în recesiune, propunerea președintelui francez Macron de a trimite trupe ca „antrenori”, ca în Vietnam, ceea ce va duce inevitabil la luptă și încercările de a orbi radarele rusești de avertizare timpurie și atacurile asupra bazei aeriene ruse Engels-2 unde sunt staționate bombardierele sale nucleare.

Helga Zepp-LaRouche a descris modul în care Rusia reacționează la aceste provocări în creștere din partea NATO. Pe lângă efectuarea de manevre pentru utilizarea tactică a armelor nucleare, o flotilă rusă a sosit în Cuba chiar în ziua conferinței de presă. Întorcându-se să discute soluții, ea a propus că „cel mai evident punct de referință este pacea din Westfalia”, care a pus capăt Războiului de 30 de ani, deoarece continuarea acelui război ar fi ucis pe toți cei din Europa. Avem acum o versiune globală a acestei situații. Ea le-a cerut participanților să studieze cele zece principii ale unei noi arhitecturi internaționale de securitate și dezvoltare și a lăudat propunerile președintelui chinez Xi Jinping și inițiativa

brazilian/chineză de a pune capăt războiului din Ucraina.

Col. Lawrence Wilkerson a început prin a cita un „om mare, un patriot și un erou al acestei țări”, Daniel Ellsberg, care a spus că suntem mai aproape de războiul nuclear decât am fost vreodată. Wilkerson a adăugat: „Toată vina noastră este. Este vina imperiului… Am abrogat orice mediu de tratat de protecție pe care l-am creat cu minuțiozitate.” Înainte de confruntarea prin procură a SUA cu Rusia în Ucraina, era un principiu stabilit al diplomației ca două state deținătoare de arme nucleare să nu intre niciodată în război. „Poporul american a uitat cum a fost să construiești un adăpost antibombă în curtea ta”, a spus el. „Nu mai avem nicio idee în această națiune despre ce pot face armele nucleare.”

Întrebări din partea telespectatorilor și a presei

Primul intervievator a întrebat dacă, oare, liderii ar fi fost descurajați să lanseze un atac nuclear în eventualitatea în care ar ști că ei înșiși vor muri. Colonelul Black a răspuns că probabil că liderii americani vor supraviețui unei lovituri inițiale. „Dar nu avem o conducere intelectuală centrală care să-și asume responsabilitatea pentru politică“, a spus el. Black a fost completat de Ritter: „Occidentul și-a pus în esență întreaga existență pe raționalitatea lui Putin” (…) „Aș spune că în Occident, nu există un singur lider care să înțeleagă astăzi ce este războiul nuclear… Trebuie să găsim o modalitate de a face poporul american să se teamă din nou”. Wilkerson a povestit cum, la sfârșitul Războiului Rece, Statele Unite și Rusia aveau fiecare 30.000 de arme nucleare și au început să-și reducă stocurile. Un studiu al US Air Force a spus că am putea coborî la 600 fiecare. „Au fost zile bune!” spuse Wilkerson. Dar acum, America discută modalități de a modifica politica noastră nucleară pentru a o face mai agresivă.

Candidatul independent la Senat, Diane Sare, l-a întrebat pe Zepp-LaRouche despre relația dintre explozia care se profilează a sistemului financiar transatlantic și pericolul de război. În replică, doamna Zepp-LaRouche a recunoscut că „sistemul ar putea exploda în orice moment, deoarece stăm aici”, iar amenințarea cu pierderea puterii conduce la imprudența americană. Zepp-LaRouche a descris sfârșitul Războiului Rece drept o „ Sternstunde der Menschheit ”, o oportunitate de aur pentru umanitate. Dar, din păcate, neoconiştii (neoconservatorii -n red.) au respins această oportunitate şi au mers în schimb pentru visul lor de a avea o „lume unipolară” şi teoria „Sfârşitul istoriei” a lui Francis Fukuyama. Au urmat decenii de expansiune NATO, cu revoluții colorate și intervenții militare. Ea a adăugat că, spre deosebire de iluziile neoconilor, pentru care BRICS este considerat „o mare amenințare pentru hegemon”, nici una dintre aceste țări nu este o amenințare în realitate.

Prof. Steve Starr, care predă un curs despre arme nucleare la Universitatea din Missouri, a întrebat scopul atacurilor asupra radarelor rusești și dacă Statele Unite au furnizat informații pentru țintirea lor. Wilkerson a adresat ultima întrebare, spunând: „aceasta este o speculație informată, dar da”. În ceea ce privește motivul pentru care a fost făcut, el a spus: „Suntem nebuni”. Am făcut-o din același motiv pentru care am aruncat în aer conducta Nord Stream. Ritter a adăugat că dronele nu ar fi putut pătrunde în Rusia fără informații americane în timp real.

Black a adăugat: „Dacă blufezi, există întotdeauna șansa ca cealaltă persoană să-ți spună cacealma…. De fapt, pui toată umanitatea pe masă… iar noi suntem jetoanele.”

Un interlocutor din Mexic a întrebat despre lipsa de pregătire pentru război în Occident și dacă asta ar putea ajuta la descurajarea deciziei de a lansa unul. Ritter a răspuns că nici Statele Unite, nici NATO nu sunt în măsură să se angajeze într-o confruntare completă cu Rusia. „Aceasta este vestea bună… vestea proastă este că urmăm o politică agresivă, iar implicit este armele nucleare”.

Un reporter de la TASS a întrebat despre posibilitatea ca America sau aliații să furnizeze Ucrainei arme nucleare. Ritter a întrebat retoric: „De ce am preda cele mai periculoase arme din lume celei mai iresponsabile națiuni din lume?”

Un interlocutor de la Patriot Action PAC a întrebat dacă un conflict nuclear ar putea fi folosit ca tactică electorală de către această administrație. Black a spus că acesta este scenariul „dați câinele”, adăugând că Bill Clinton a folosit războiul împotriva Serbiei pentru redresarea politică după demitere. Dar trebuie să fie ceva neașteptat, calificat Black; oamenii acum s-au săturat de război. Ei au făcut acest lucru clar la alegerile europene din 9 iunie. Wilkerson a adăugat că Biden este ca LBJ în 1965: a escaladat un război de neînvins, pentru că tăierea și candidatura i-ar afecta perspectivele realegerilor.

Zepp-LaRouche a fost rugat să comenteze alegerile europene din 9 iunie. Ea a răspuns că este bine că

acum există două partide germane în Parlament care se opun războiului, dar Germania a devenit „hasul

de râs al lumii, … sclavul colonial total al anglosferei”. Ritter a adăugat că americanii nu mai cred că votul

lor contează și nu le place niciunul dintre candidați. Dar, a spus el, „întreaba-l pe Emmanuel Macron –

votul tău contează”.

O întrebare a venit de la Pressenza International Press Agency, despre modul în care oamenii din

întreaga lume ar putea contribui la pacea în Ucraina, așa cum au făcut pentru a pune capăt apartheidului

în Africa de Sud. Zepp-LaRouche a răspuns: „Este cu tărie dreptul vocilor și țărilor din Sudul Global” să

intervină, pentru că pericolul războiului nuclear îi afectează pe toată lumea. NATO se concentrează pe

controlul narațiunii și a creat un întreg aparat pentru a demoniza Rusia și China, astfel încât Sudul Global

nu este auzit în Occident. Un rol mai asertiv pentru Sud este cel mai important lucru care s-ar putea

întâmpla pentru a schimba lucrurile.

Un fost ambasador din Grecia a observat că nu există apărare civilă în America sau Europa pentru cazul

atacului nuclear. Black a propus ca anunțuri să fie postate în metrourile din New York, spunându-le

oamenilor să obțină tablete de iodură de potasiu pentru a se proteja de radiații: „Ar putea face oamenii

să se gândească de două ori”. Ritter a spus că apelul guvernului pentru un scenariu nuclear mai agresiv

implică faptul că cineva realizează o planificare. Dar această planificare nu include măsuri precum

rezervele de apă, hrană, adăposturi împotriva precipitațiilor etc. pentru a proteja poporul american, care

ar trebui să întrebe: Ne abandonezi?

Ritter a fost întrebat ce plănuia să spună la Sankt Petersburg, dacă nu ar fi fost împiedicat să meargă. El

a raportat că a plănuit o călătorie de 40 de zile în toată Rusia în calitate de ambasador al păcii,

transmițând în direct călătoria. Acest lucru „i-a speriat de moarte”, așa că i-au scos pașaportul.

Carl Osgood de la EIR i-a reamintit lui Wilkerson că Daniel Elsberg a scris că Statele Unite au folosit

întotdeauna arme nucleare în timp ce un criminal folosește un pistol, pentru a obține ceea ce își dorește

fără a apăsa trăgaciul. Wilkerson a glumit despre senatorul Lindsey Graham (R-SC), care își reprezintă

statul natal, spunând: „Lindsey a atins noi crescendos de nebunie”. El a adăugat că Statele Unite au 30-

35 de țări sub sancțiuni draconice, fără un motiv real. Suntem detestați în toată lumea, suntem

incapabili să ne mobilizăm pentru război, așa că singura opțiune este amenințarea războiului nuclear.

O întrebare a venit de pe site-ul The Grayzone: Care sunt implicațiile acordului propus de Biden cu

saudiții pentru a ajuta la îmbogățirea uraniului, pentru a obține normalizarea cu Israelul? Wilkerson a

răspuns că America este disperată să rezolve situația din Gaza, iar saudiții vor să poată face o armă

nucleară. China și Rusia nu le vor oferi această capacitate, dar noi o vom face!

Un reporter de la Radio Mindanao din Filipine a întrebat dacă armata filipineză este cultivată ca proxy

pentru un război împotriva Chinei. Ritter a răspuns că Statele Unite ale Americii sunt incapabile să lupte

cu o forță similară și, prin urmare, să folosească Filipine, la fel ca Ucraina. Black a spus: „Este foarte

important ca Filipine să fie clare în ceea ce se întâmplă”.

Observații rezumate

Wilkerson: Declarația de astăzi privind armele nucleare care este cel mai probabil să folosească aceste

arme este Statele Unite. Un stat prudent nu are niciodată mai mulți dușmani la un moment dat decât

poate face față, dar ne-am făcut dușmani ai celei mai mari părți a lumii. El a propus să învățăm să

folosim acel „instrument abil de putere națională numit diplomație”.

Black: A fost o mare victorie a omenirii că Războiul Rece sa încheiat fără sânge. Nu am reușit să profităm

de asta și am mutat granița spre est. Când Pactul de la Varșovia a dispărut, NATO nu a dispărut. A fost o

pierdere teribilă pentru umanitate faptul că am ratat ocazia pentru pace.

Ritter: „Mi s-a sfătuit „nu încerca să sperii oamenii”, dar el nu ține cont de acel sfat. Fiecare american

trebuie să se trezească dimineața cu acea frică de a muri din cauza războiului nuclear, pentru că atunci

oamenii vor lua măsuri. Pentru ca votul tău să conteze, candidații trebuie să știe ce înseamnă votul tău:

„Dacă nu te opui războiului nuclear, nu vei primi niciodată votul nostru”.

Zepp-LaRouche: „Mergem în cea mai importantă și periculoasă perioadă probabil din toată istoria.”

NATO se confruntă cu o imensă pierdere a feței, iar modul în care și-au abandonat mandatarii în

Afganistan ar trebui să fie o lecție pentru filipinezi și ucraineni. Ea a denunțat politica idioată de

confiscare a activelor rusești – chiar și FMI a avertizat că va prăbuși sistemul financiar atunci când Rusia

va riposta. Generația celui de-Al Doilea Război Mondial a știut ce este războiul, dar noua generație este

superficială și nu cunoaște istoria. Cum a putut marea civilizație germană să se scufunde la nivelul

nazismului?

Trebuie să existe un sentiment de legalitate superioară, de lege naturală, a concluzionat doamna Zepp-

LaRouche, dar a fost abandonată de puterile învingătoare. Acest lucru este necesar pentru dezbatere.

„Trebuie să ridicăm umanitatea la un nivel mai înalt de moralitate dacă vrem să supraviețuim acestui

mare pericol.”