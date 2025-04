Petrișor Peiu: O idee exotică cu un rezultat pe măsură

Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a apreciat că România trebuie reprezentată în exterior de ambasadori sau, pe anumite problematici, de emisari speciali cu statut și mandat oficial, care au primit ”instrucțiuni” ce să facă și ce să vorbească.

”Singurul reprezentant pe care ar trebui să-l aibă o țară, precum România, în altă țară este ambasadorul. Există cazuri în care pe anumite problematici putem avea un emisar special, dar el nu este o instituție. Nu este instituționalizată această prezență. Din punctul nostru de vedere, este clar că ambasadorul de la Washington nu are dialog cu țara gazdă. Acest lucru se rezolvă foarte simplu prin rechemarea ambasadorului și trimiterea de urgență a unui ambasador care să poată să aibă acest dialog. Atâta timp cât apelezi la emisari care nu sunt diplomați de formație, nu au niciun fel de formație de diplomat, te poți trezi cu tot felul de astfel de declarații care sunt sau nu sunt însușite de către autorități. Dacă am respecta legea și dacă am respecta normele de bun simț și am dori ca țara să fie reprezentată de diplomați autorizați, avizați, atunci nu am avea alte declarații decât cele care vin de la București, pentru că un diplomat nu vorbește în afara mandatului”, a spus, luni, la Senat, Petrișor Peiu.

El a amintit că a fost emisarul României în SUA în 2003, când a primit de la premierul de atunci, Adrian Năstase, un mandat precis.

”Dacă ai un emisar sau încerci să oficializezi, fie adopți o hotărâre de Guvern, fie o lege și îi dai un statut acelei persoane și atunci îi dai și niște instrucțiuni. Credeți că s-a pomenit pe undeva vreun emisar special fără instrucțiuni de la Guvern? De exemplu, eu am avut în anul 2003, de la premierul de atunci Adrian Năstase, tot în Statele Unite, că se încheia războiul din Irak. A ieșit premierul public și a spus: ‘Îl trimit pe subsecretarul de stat la Washington cu această temă’. Mi-a dat un mandat, ce trebuie să fac acolo, ce trebuie să vorbesc. Nu alandala așa… Nu poți să dai un mandat la telefon. (…) Trebuie să recunoaștem că e o idee exotică cu un rezultat pe măsură. Ar fi ca și cum v-aș lua pe dumneavoastră și v-aș pune într-o echipă de fotbal de Ligă 1. Normal că la un moment dat ați face niște gafe”, a adăugat Peiu.

Senatorul AUR a criticat soluția de a apela la români din diaspora pentru a prezenta noii Administrații de la Casa Albă situația României și a evitat să-l ”vorbească de rău” pe Dragoș Sprînceană, pentru că ”îl cunoaște destul de bine”.

”Alegerea acestei idei de a avea un emisar special, mi-e greu să-l vorbesc rău pe domnul Sprînceană pentru că îl cunosc destul de bine, nu este o idee deloc potrivită, nu are legătură cu legislația noastră. Mai mult, dacă alegi să faci un astfel de gest, să ai o persoană căreia să îi dai o însărcinare specială, trebuie să alegi pe cineva din zona instituțională: fie un diplomat, fie un om care a lucrat pentru Guvern, a avut atribuții eventual în politica externă, adică cineva care știe să respecte anumite reguli. Dar eu cred că aici problema este a domnului Ciolacu, nu a domnului Sprînceană, pentru că cine te trimite acolo sau cine îți dă acest statut îți dă și niște instrucțiuni. Această trimitere vine la pachet cu niște instrucțiuni. (…) Acum rămâne de văzut cine e România, dacă e președintele sau e primul-ministru. Eu nu cred în faptul că fiecare emite câte o părere. Teoretic, ar trebui să se pună de acord, dar acele lucruri trebuie să fie clare și să fie transmise de către cineva care are aceste instrucțiuni, că așa se numesc ele instrucțiuni de la MAE”, a explicat Peiu.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vinerea trecută că în relația cu Statele Unite se încearcă ”o nouă abordare”, precizând că pentru a prezenta noii Administrații Trump situația din România s-a apelat la români din diaspora implicați în politica americană.

Într-o declarație la Digi24, Dragoș Sprînceană a afirmat că ”Administrația americană trebuie să înțeleagă și să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate. ”Trebuie să așteptăm să avem un președinte nou, trebuie să așteptăm să avem o administrație stabilă în România și să reluăm legăturile bilaterale economice și politice și strategice după aceste alegeri”, a adăugat el.

Marcel Ciolacu a revenit luni și a spus că părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român, prioritățile politicii externe românești fiind neschimbate. El a subliniat că la fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel va proceda și el cu oricine este dispus să sprijine activ România.