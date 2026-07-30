Piața terenurilor încetinește, dar dezvoltatorii pregătesc investițiile pentru 2027-2028

Piața terenurilor din România a rămas activă în prima jumătate a anului 2026, însă ritmul tranzacțiilor a fost mai lent decât în anii anteriori. Potrivit unei analize realizate de Colliers, numeroase tranzacții sunt încă în negociere sau în faza de precontractare, în timp ce marile achiziții au fost amânate din cauza incertitudinilor economice și politice, scrie Profit.ro.

Piața terenurilor încetinește

Specialiștii explică faptul că piața este influențată de costurile ridicate ale energiei, de bugetele tot mai mari necesare pentru construcții și de contextul politic intern. Chiar și în aceste condiții, dezvoltatorii continuă să caute terenuri pentru proiecte care ar urma să fie livrate în 2027 și 2028, semn că investitorii mizează pe o revenire a pieței în următorii ani.

Cele mai căutate rămân terenurile bine poziționate, cu documentații urbanistice clare și acces facil la infrastructură. Pentru astfel de proprietăți, Colliers estimează că prețurile ar putea crește cu 5-10% față de anul trecut. În schimb, terenurile cu probleme de autorizare sau amplasate în zone greu accesibile sunt mai expuse ajustărilor de preț.

Retailul continuă să fie cel mai dinamic segment al pieței

Retailul continuă să fie cel mai dinamic segment al pieței. Cererea este susținută atât de marii retaileri și operatorii din domeniul bunurilor de larg consum, cât și de dezvoltatori locali care pregătesc proiecte de dimensiuni mai mici în orașele din țară. În paralel, segmentul rezidențial rămâne atractiv, deși traversează o perioadă de recalibrare, în timp ce piața industrială se află într-o etapă de așteptare.

Potrivit consultanților, numărul tranzacțiilor finalizate nu reflectă întreaga activitate din piață. Multe negocieri sunt în desfășurare, iar apariția unor cumpărători noi și implicarea tot mai mare a capitalului românesc indică o piață care își schimbă structura și se pregătește pentru următorul ciclu de dezvoltare.

În București, investitorii urmăresc cu atenție evoluția proceselor de autorizare și viitorul Plan Urbanistic General, document considerat esențial pentru direcția marilor proiecte imobiliare din următorii ani. Până atunci, dezvoltatorii preferă să securizeze terenurile cu cel mai mare potențial, chiar dacă multe investiții vor deveni vizibile abia începând cu 2027.